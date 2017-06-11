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باسم يوسف يوجه شتائم ثقيلة للسيسي ومؤيديه

Dimanche 11 Juin 2017
وكالات - أطلق الإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف، شتائم من العيار الثقيل ضد عبد الفتاح السيسي، ومؤيديه، ومن يرفض أو يستنكر هذه الشتائم.

وشملت الشتائم التي أطلقها يوسف، على خلفية مناقشة مجلس النواب المصري اليوم، اتفاقية تبعية جزيرتي تيران وصنافير ، كل من جنرالات الجيش المصري، والعاملين بالأجهزة الأمنية، ورئيس مجلس النواب، على عبد العال، ونواب البرلمان، والإعلاميين الموالين للسلطة.

وقال في تدوينه له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : " انا عمري ما تخيلت اني اكتب كمية الشتايم دي بس عمري ما تخيلت اننا نبقى بالموات و السلبية و قلة الحيلة دي و الارض بتتباع عادي. (... )، يعني المفروض الاسبوع ده عادي جدا ان البرلمان بيناقش نسيب ارضنا لبلد تانية و لا لا؟ (... ) المهانة والذل.

وتابع: "بكرة نبيع سينا لاسرائيل و يطلع علينا (... ) اللي يؤكدوا احقية اليهود في اسرائيل من ايام التيه و خروج سيدنا موسى و تطلع بنت عبد الناصر (... ) و تقول لقيت ورقة في كومودينو بابا بيقول دي بتاعتهم و تطلع (... ) نائبة الوادي الجديد تقولي اكدت لي المخابرات ان سيناء اسرائيلية و يطلع (... ) فاروق الباز و يقولك اصل فيه فالق جيولوجي يؤكد تبعية سينا لاسرائيل".


"ما فيش أي فايدة من كتابة العرائض ولا مناشدة البرلمان لأننا عارفين أنكم برئيسكم المحنط عبد العال.. جيتوا كراسيكم بتنسيق مع الأجهزة الأمنية وحتصوتوا على بيع الأرض فما فيش فايدة نوجه كلامنا لزيكم مالهمش وزن."

وأضاف: "سيبكم بقى من بروباجندا الستينات الخايبة بتاعة شرف العسكرية والأرض عرض ونحميها بدمنا وخليكم في اللي تفهموا فيه اكتر: سمسرة الاراضي، عمولات السلاح، و السيطرة على البيزنس، يا خونة.. وبطلوا تبعتوا ورايا ناس يعرضوا عليا أنى ارجع البلد عشان اعمل البرنامج على مزاجكم...".


وأردف قائلا: "وخليكم كده ساكتين يا اعلاميين (... ) يا عمرو اديب انت ولميس وخيري وابراهيم عيسى والابراشي ويوسف الحسيني وتامر امين واي اعلامي (.. ) بيشوف الأرض بتتباع ومش بيفتح بقه. مش محتاج اتكلم عن الاوساخ اللي في ديل التطور الانساني زي احمد موسى او بكري لان دول يبيعوا ولادهم عادي. بس اللي عاملين فيها مهنيين وعقلانيين وهما بيأخدوا اوامرهم زيهم زي غيرهم".


Publié le:2017-06-11 23:56:58

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