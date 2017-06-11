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Sport

''الفيفا'': نراقب تطورات الأوضاع في قطر تحضيرا لمونديال 2022

Dimanche 11 Juin 2017
بــاب نــات - أكد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا", أن الاتحاد يراقب عن كثب تطورات الأوضاع في قطر, قبل تنشيط بطولة كأس العالم 2022 بها.

وصرح إنفانتينو لصحيفة لوماتان ديمونش السويسرية, اليوم الأحد - "نحن أمام أزمة دبلوماسية في قطر.. ولكن الدور الأساسي للفيفا, كما أعرفه هو التعامل مع كرة القدم وليس التدخل في القضايا الجيوسياسية".. وعلى الرغم من ذلك, أقر إنفانتينو بأن الفيفا ينبغي عليه أن يبقى منتبها لما يحدث في قطر.
وأضاف نراقب باهتمام تطورات الأوضاع , كما أننا على اتصال مع السلطات العليا في قطر واللجنة المنظمة.. وإذا كان بمقدور الفيفا أن يفعل شيئا للمساعدة بأي طريقة, سنعرض مساعدتنا بالطبع, وأثق في أن المنطقة ستعود إلى الوضع الطبيعي.
ر/ زهو




Publié le:2017-06-11 21:49:34

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