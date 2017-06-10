نبيل معلول: المهارات الفردية والروح الانتصارية مفتاح النجاح ضد مصر

Samedi 10 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-10 12:28:05

- اكد نبيل معلول ان "المهارات الفردية والروح الانتصارية هي التي ستحدث الفارق في المباراة الهامة بين تونس ومصر" المقررة مساء الاحد برادس لحساب الجولة الاولى للمجموعة العاشرة من تصفيات امم افريقيا لكرة القدم الكامرون 2019 واضاف في لقاء صحفي عقده مساء الجمعة بملعب رادس "نحن نعرف كل كبيرة وصغيرة عن المنتخب المصري وطريقة لعبه مع المدرب الارجنتيني هيكتور كوبر الذي اعطى روحا جديدة للفريق والتنشيط الهجومي الذي سيرتكز على اللاعبين محمد صلاح ورمضان صبحي في ظل غياب محمود تريزيغيه" مبينا ان المنتخب التونسي قد اعد العدة اللازمة من اجل الفوز بهذه المباراة التي تعد مفتاح التاهل الى نهائيات الكامرون 2019 وتابع معلول في ذات السياق "المنتخب التونسي مطالب بصنع اللعب بما انه سيلعب على ارضه لكنه مدعو في نفس الوقت الى المحافظة على توازنه سواء في الخط الخلفي او في وسط الميدان للحد من خطورة المنتخب المصري الذي اصبح مع كوبر يترك الافضلية في امتلاك الكرة لمنافسه ويستغل هفواته من اجل تحقيق الفوز".وعبر مدرب المنتخب التونسي عن ارتياحه للاجواء السائدة داخل المجموعة قائلا في هذا الصدد "رغم ضيق الوقت فان اللاعبين اندمجوا مع افكاري وهذا امر ايجابي للغاية" مشيرا الى انه حرص خلال التحضيرات على احكام التعامل مع تباين جاهزية اللاعبين في نهاية الموسم حتى يكون الجميع على نفس قدر من الجاهزية يوم المباراة.ولم يفصح معلول عن اختياراته بشان التشكيلة الاساسية مكتفيا بالقول "ان التشكيلة واضحة بالنسبة لي باستثناء مشاركة ياسين الخنيسي التي تبقى رهينة تحسن حالته الصحية" مؤكدا على انه سيحافظ على نقاط قوة المنتخب الوطني التي تميز بها مع المدرب السابق هنري كاسبرزاك لا سيما على مستوى التنشيط الهجومي مع اصلاح بعض النقائص حتى يتمكن الفريق الوطني من تحقيق الفوز الذي يبقى مهما في بداية التصفيات وفي اول لقاء للاطار الفني الجديد.وقال معلول "سيشهد الخط الخلفي بعض التغييرات في ظل غياب اربعة عناصر (حمدي النقاز واسامة الحدادي وايمن عبد النور ومحمد علي اليعقوبي) لكن ذلك لن يؤثر على مردود الفريق بالنظر الى ثراء الرصيد البشري" معبرا عن ارتياحه لعطاء العديد من العناصر خلال فترة التحضيرات الاولى التي وصفها "بالايجابية الى ابعد الحدود".وعن اختيار اللعب في رادس اشار معلول الى ان حالة العشب الجيدة لملعب رادس هي التي كانت وراء هذا الاختيار مبينا ان الخصائص الفنية للمهاجمين التونسيين تتطلب ارضية ممتازة.واعرب في الختام عن الامل في ان يكون الجمهور حاضرا باعداد كبيرة لمساندة اللاعبين في هذه المباراة الهامة والصعبة.ر/هس