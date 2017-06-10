نادال يضرب موعدا مع فافرينكا في نهائي رولان غاروس

Samedi 10 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-10 11:23:52

- تقدم الاسباني "رفائيل نادال" ملك الملاعب الترابية لنهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة العاشرة بعدما سحق النمساوي الصاعد دومينيك تيم 6-3 و6-4 و6-صفر في ملعب فيليب شاتريي امس الجمعة.وتفوق اللاعب الاسباني البالغ عمره 31 عاما، والذي استعاد أفضل مستوياته بعدما تراجع أداؤه في البطولة العامين الماضيين، على اللاعب النمساوي المصنف السادس في استعراض للقوة.وسيواجه نادال ، الذي بات على وشك ان يصبح اول لاعب يفوز باحدى البطولات الاربع الكبرى 10 مرات، في النهائي السويسري "ستانيسلاس فافرينكا" الذي أطاح بالبريطاني "اندي موراي" المصنف الأول عالميا في مباراة ملحمية من خمس مجموعات.وهذه ثاني مباراة بين الاثنين على ملاعب رولان غاروس بعد ان فاز عليه قبل اربع سنوات عقب اداء مقنع.وخسر نادال 29 شوطا فقط حتى وصوله للنهائي متفوقا على أفضل سجلاته عندما خسر 35 شوطا فقط في 2012.ويتفوق "بيورن بورغ" على هذا السجل بعدما خسر 27 شوطا فقط في عام 1978.ولا يزال بوسع اللاعب السويدي الكبير الاحتفاظ بهذا الرقم لكن نادال استطاع منذ فترة تجاوز ما حققه "بورغ" الذي نال لقب رولان غاروس ست مرات.لكن يبدو ان هذا لا يشغل بال نادال. وقال نادال "اعتقد انني لا اريد ان اصنع التاريخ مجددا.هذا يكفي. تسعة القاب امر جيد للغاية. من غير المناسب اليوم التفكير في هذا الامر (الفوز باللقب العاشر)".وقال تيم " انا محبط بالطبع لانني وفي البداية لم اقدم الاداء الذي يمكنني ان اقدمه.كنت بعيدا عن افضل مستوياتي اليوم".ر- م ف