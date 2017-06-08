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تهريب سائق شفيق جرّاية إلى الخارج

Jeudi 08 Juin 2017
بــاب نــات - أفادت صحيفة الصّريح في عددها الصّادر اليوم الخميس، 08 جوان 2017، أنّ سائق شفيق جراية فرّ خارج تونس و يرجّح تواجده في أوروبا أو في أحد الدّول المجاورة.
و قد تمّ تهريب سائق جرّاية بسبب تحوّزه على معلومات و ملفات و من بين هذه المعطيات إحدى الشّركات التي كانت تربط بين عماد الطّرابلسي و السّائق المذكور نيابة عن شفيق جرّاية و شخصيّة أخرى نافذة و قد تمّت مصادرة جزء من الشّركة و بالتحديد من أملاك و مستحقات عماد الطّرابلسي.
و حسب الصّحيفة فقد استعان شفيق بشخصيّة نافذة لإيجاد حلّ لنصف الشّركة المصادرة لتتولّى الشخصية الأمر و تصبح شريكة في الشركة المذكورة.

كما أفاد نفس المصدر أن الجهات المعنية بالتحقيقات تفطنت الى فرار ثلاثة مرافقين آخرين للجراية بعد ان تمكن السائق الخاص لشفيق جراية «ر» وكاتم أسراره من الفرار الى خارج تونس،
وحسب ذات المصادر فانه من بين الفارين الى خارج تونس يوجد شخص يملك وثائق وأسرار خطيرة قد تورط عديد الأشخاص في القضايا المذكورة.. وستتواصل التحريات مع بعض المقربين الآخرين من شفيق الجراية ومن المنتظر الإعلان عن إيقافين جديدين في الساعات القادمة.
و كان محامي شفيق جرّاية قد تقدّم بمطلب لتأجيل و إيقاف قرار مصادرة أملاك موكّله.



Publié le:2017-06-08 13:19:26

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