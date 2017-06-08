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Sport

تصفيات كاس امم افريقيا (تونس/مصر) - تواصل استعدادات الفريق في ظروف جيدة واصابة الخنيسي لا تكتسي خطورة

Jeudi 08 Juin 2017
بــاب نــات - تتواصل استعدادات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لخوض اللقاء المنتظر امام منتخب مصر يوم الاحد 11 جوان الجاري بملعب رادس (س 23) لحساب الجولة الاولى من تصفيات كاس امم افريقيا (الكامرون 2017) بقيادة المدرب نبيل معلول.
وقد سجلت تحضيرات المنتخب اصابة خفيفة تعرض لها مهاجم الترجي الرياضي طه ياسين الخنيسي مساء اول امس لكن اللاعب استانف التمارين مع زملائه خلال حصة مساء امس بالملعب الفرعي برادس. ويبدو ان الاصابة لا تكتسي اي خطورة.

وينتظر ان يعقد معلول مساء غد الجمعة انطلاقا من الساعة 21 و30د ندوة صحفية بقاعة الندوات بملعب رادس لتسليط الضوء عن اخر تحضيرات الفريق وظروف المباراة المرتقبة.
ويشار الى ان الاتحاد المصري لكرة القدم اعلن بدوره عن غياب لاعب اندرلخت البلجيكي محمود تريزيغيه عن لقاء تونس وذلك بسبب الاصابة.
وجاء على الصفحة الرسمية للاتحاد على الفايسبوك ان " تريزيغيه غادر معسكر المنتخب المقام حاليا فى مدينة برج العرب بعد اصابته بجرح قطعى فى الساق.. بعد اجراء الكشف الطبى على اللاعب بمعرفة محمد ابو العلا طبيب الفريق تقرر مغادرة اللاعب للمعسكر".
وسيتحول المنتخب المصري الى تونس غدا الجمعة على متن طائرة خاصة على ان يكون وصوله على الساعة 23 .

وينتظر ان يقيم منتخب الفراعنة باحد النزل بضاحية قمرت.
ر- م ف

Publié le:2017-06-08 11:38:23

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