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إيران تتهم السعودية بالوقوف خلف هجمات طهران

Mercredi 07 Juin 2017
وكالات - اتهم نائب قائد الحرس الثورى الإيرانى ، اليوم الأربعاء المملكة العربية السعودية بالوقوف وراء هجومى طهران اليوم.

وتوعد نائب قائد الحرس الثورى الإيرانى بالانتقام من تنظيم داعش وحلفائه بعدما أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجومين فى طهران اليوم الأربعاء قتل فيهما ما لا يقل عن 12 شخصا.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن البريجادير جنرال حسين سلامى قوله 'يجب ألا يشك أحد فى أننا سوف ننتقم لهجمات اليوم فى طهران من الإرهابيين والتابعين لهم وداعميهم'.

وقال الحرس الثورى أيضا فى بيان نشرته وسائل إعلام رسمية إنه 'أثبت فى الماضى أنه ينتقم لكل الدماء البريئة' فى إيران.


وكان تنظيم 'داعش' أعلن مسؤوليته عن الهجومين المسلحين اللذين وقعا بالعاصمة طهران في أوقات متقاربة، وهي الهجمات الأولى للتنظيم داخل الأراضي الإيرانية، والتى أودت بحياة 12 شخصا و43 مصابا.

Publié le:2017-06-07 18:41:55

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1 de 1 commentaires pour l'article 143784

Kamelwww  (France)  |Mercredi 07 Juin 2017 à 19h 08m |           
أنا شخصيا لا أستغرب أن يكون آل جهلان وعشيرتهم وراء الهجوم الإرهابي في إيران.
آل جهلان في السعودية والإمارات لا ذمة لهم ولا حياء... وهم الآن أخذوا الضوء الأخضر من سيدهم ترامب لكي يبدأوا الهجمات الإرهابية على إيران.
... هذا، ونذكر حضراتكم أن ترامب حلب آل سعود كما تحلب الأبقار، وقيمة هذا الحليب تفوق 400 مليار... وسلملي على العرب الشحاتين الذين يتهافتون لقطع العلاقات مع قطر أمثال موريتانيا وجيبوتي وجزر القمر والصومال وتشاد وووو...
والله بعض المصائب أصبحت مضحكة... مبكية...



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