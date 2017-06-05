النادي الافريقي -لا تغيير في تركيبة الاطار الفني والاداري حتى نهاية الموسم الحالي

Lundi 05 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-05 16:06:01

- اعلنت الهيئة التسييرية للنادي الافريقي برئاسة هشام الباجي في بيان نشر على الصفحة الرسمية لفريق الاحمر والابيض بالموقع الاجتماعي "فايسبوك" انه "لن يقع اي تغيير في تركيبة الاطار الفني او الاداري لفرع كرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي".وجاء هذا البيان ردا على بعض الاخبار المتداولة في بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حول القيام ببعض التحويرات على مستوى الاطار الفني والاداري عقب هزيمة الفريق في كاس الاتحاد الافريقي امام الفتح الرباطي (1-2).ودعت الهيئة التسييرية جماهير النادي إلى الالتفاف حول الفريق لانجاح الدور النهائي للكأس وبقية المشوار في كأس الاتحاد الإفريقي.ويخوض النادي الافريقي يوم 17 جوان الجاري نهائي الكاس ضد فريق اتحاد بنقردان قبل ان يستضيف يوم 20 من نفس الشهر الفتح الرباطي في اطار الجولة الرابعة للمجموعة الاولى من كاس الاتحاد الافريقي.ر/هس