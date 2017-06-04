دورة رولان غاروس (اواسط) - التونسي محمد علي بللونة يفوز على الامريكيي الافيا الاني

Dimanche 04 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-04 23:31:32

- فاز لاعب التنس التونسي الشاب محمد علي بللونة (المصنف 72 دوليا) مساء اليوم الأحد في الدور الأول للجدول الرئيسي لدورة رولان غاروس للاواسط على الامريكي من اصول نيجيرية "ألافيا اياني" (المصنف 33 عالميا) وذلك بمجموعتين دون رد تفاصيلها 6 - 2 و 6 - 2 في زمن ساعة و17 دقيقة من اللعب.ودخل بللونة (بطل إفريقيا) الجدول الرئيسي للدورة بفضل ترتيبه العالمي (72) وينتظر ان يواجه في الدور الثاني الفائز في اللقاء الذي سيجمع غدا الاثنن الصربي "ميومير كيسمانوفيتش" بنظيره الفرنسي "جيمي فلويد أنجل".