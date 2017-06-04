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Sport

البطولة الافريقية للكاراتي - تونس تحرز 10 ميداليات في منافسات اليوم الثاني وترفع رصيدها الى 15 ميدالية

Dimanche 04 Juin 2017
بــاب نــات - رفعت تونس رصيدها الى 15 ميدالية (4 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية) في اعقاب اليوم الثاني من منافسات البطولة الافريقية للكاراتي (اواسط ووسطيات واكابر وكبريات) المقامة بياوندي الى غاية 6 جوان الجاري.

وتحصلت النخبة الوطنية خلال اليوم الثاني على 3 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين.
وجاءت الميداليات الذهبية بواسطة كل من ايناس السلامي وبثينة الحسناوي وفاتن عيسى فيما تحققت الميداليات الفضية عن طريق كل من ثامر سليماني وخلدان بن زايد واحمد حميصة وخير الدين الفريقي واحمد مروان الزار.
وتحصل على الميداليتين البرونزيتين كل من اسلام بن حسن وشاهيناز الجامي.

وكان المنتخب التونسي للكاراتي احرز خلال اليوم الاول 5 ميداليات (ذهبية و4 بونزيات).

وتتصدر مصر في اعقاب اليوم الثاني الترتيب العام بست ميداليات ذهبية و1 فضية و1 برونزية متقدمة على كل من الكامرون (4 ذ و9 ف و9 ب) وتونس (4 ذ و5ف و6ب).


Publié le:2017-06-04 19:09:15

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