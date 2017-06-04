رابطة ابطال افريقيا: الهلال السوداني يفرض التعادل على النجم الساحلي

Dimanche 04 Juin 2017

بــاب نــات

التصريحات





Publié le:2017-06-04 01:20:53

- فرض الهلال السوداني التعادل على النجم الساحلي 1-1 في المباراة التي اقيمت بينهما في الليلة الفاصلة بين يومي السبت والاحد بالملعب الاولمبي بسوسة لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى ضمن دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.وبعد انتصارين متتاليين في الجولتين الاوليين لم يتوفق النجم الساحلي في تاكيد انطلاقته القوية وتحقيق فوز ثالث كان بالامكان ان يفتح له ابواب التاهل الى الدور ربع النهائي على مصراعيها ليكتفي في نهاية المطاف بتعادل مخيب لكنه بقي متصدرا للمجموعة بمجموع 7 نقاط بفارق 3 نقاط امام فيروفييرو الموزمبيقي الذي تغلب في وقت سابق على ضيفه المريخ السوداني بهدف نظيف بينما رفع الهلال السوداني رصيده الى 3 نقاط من 3 تعادلات امام مواطنه المريخ متذيل الترتيب بنقطة واحدة.وفي الجولة الرابعة يحل النجم الساحلي ضيفا على الهلال يوم 21 جوان في حين يستضيف المريخ فريق فيروفييرو يوم 20 من نفس الشهر.وشهدت تشكيلة النجم الساحلي تواصل احتجاب حارس المرمى ايمن المثلوثي بداعي الاصابة والمدافع عمار الجمل الذي بصدد التفاوض مع الهيئة المديرة بخصوص تجديد عقده مقابل عودة متوسط الميدان ايهاب المساكني بعدما استوفى عقوبة الانذار الثاني.ولم ترتق المباراة الى المستوى المامول في ظل التكتل الدفاع للهلال السوداني بقيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي وعجز النجم الساحلي عن فك شفرة تفكيكه ما جعل سيطرة زملاء محمد امين بن عمر تبقى عقيمة رغم النسبة العالية لامتلاك الكرة.وازاء غياب الحلول الهجومية حاول النجم الساحلي الاعتماد على الكرات الثابتة لاحداث الفارق بواسطة الاختصاصي حمزة لحمر الذي كاد ان يفتتح التسجيل من مخالفة مباشرة لكن تسديدته انهالت على العارضة قبل ان يتالق الحارس الكاميروني ماكسيم فودجو في المناسبة الثانية ويبعد الخطر بينما لم يكن الهلال على درجة من الخطورة رغم تسجيله هدفين ابيضين الغاهما الحكم الاول بداعي وجود تسلل مشكوك في صحته والثاني بسبب خطا على الحارس اشرف كرير.وشهدت بداية الشوط الثاني سيطرة مطلقة من جانب النجم الساحلي الذي كثف من ضغطه بحثا عن هدف السبق وهو ما نجح في تحقيقه في الدقيقة 57 ببصمة دفاعية خالصة بعدما رفع رامي البدوي عرضية تلقاها على الطاير زياد بوغطاس واضعا الكرة في الزاوية اليسرى للحارس.واجبر هذا الهدف الهلال السوداني على الخروج من انكماشه الدفاعي والتقدم نحو الهجوم وتمكن من الوصول مجددا الى شباك غير ان الحكم رفضه بسبب وضعية تسلل (65) قبل ان يطالب بعدها النجم الساحلي بركلة جزاء اثر عملية دفع على البرازيلي ديوغو اكوستا داخل المنطقة.ونجح الهلال السوداني في اعادة المباراة الى نقطة البداية بعدما احبط محمد موسى خطة التسلل التي اعتمدها دفاع النجم الساحلي ليتوغل في المحور ويرفع الكرة بالحارس اشرف كرير ويضعها بسهولة داخل الشباك (80).ونزل النجم الساحلي بكل ثقله نحو الهجوم بحثا عن الهدف الثاني وتفنن ديوغو اكوستا في اضاعة اكثر من فرصة امام تالق لافت للحارس ماكسيم فودجو الذي انقذ عرينه من اكثر من هدف ليحكم على النجم الساحلي باقتسام النقاط وتاجيل الحسم الى قادم الجولات.في ما يلي تصريحات ما بعد مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني التي انتهت بالتعادل 1-1 بالملعب الاولمبي بسوسة في اطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى ضمن دور المجموعتين لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم."نشعر باسف كبير بعد نتيجة التعادل المخيبة للامال التي حققناها اليوم على ارضية ميداننا. فشلنا خلال الشوط الاول في اخذ الاسبقية غير اننا تداركنا الموقف في الفترة الثانية من اللعب وتطور اداء الفريق على جميع المستويات خاصة من حيث النزعة الهجومية بخلق عدد كبير من الفرص السانحة للتهديف التي توفقنا في احداها في اخذ الفارق.ارتكابنا لبعض الاخطاء حكم علينا بقبول هدف التعادل وهي ضريبة المباريات الكبيرة ضد منافس يعد من افضل فرق المجموعة.حاولنا بعد هدف التعادل العودة في المباراة الا ان الفشل امام المرمى وتالق حارس الهلال حالا دون بلوغنا لمبتغانا.يتعين علينا مواصلة التركيز ومتابعة المشوار بنفس الروح لا سيما وان مباراة اليوم عشنا فيها بعض الصعوبات المتعلقة بالناحية البدنية بفعل الصيام لكن الاهم ان نواصل بنفس العزيمة حتى نحافظ على زعامة المجموعة ونتاهل الى الدور ربع النهائي"." قدمنا مباراة طيبة عموما ونجحنا في السيطرة على اغلب مجرياتها.جسمنا سيطرتنا بهدف في بداية الشوط الثاني الا ان الاخطاء التي ارتكبناها من جهة وتالق حارس الهلال السوداني من جهة ثانية حكم على نتيجة المباراة بالتعادل. هذه النتيجة رغم مرارتها لن تثنينا على مواصلة المشوار خاصة واننا لازلنا نتصدر المجموعة ب7 نقاط.تنتظرنا مقابلتين هامتين خارج القواعد امام الهلال السوداني وفيروفييرو الموزمبيق وعلينا الاستعداد لهما جيدا من اجل ضمان نتيجتين ايجابيتين"."كنت ادرك ان المباراة ستكون صعبة للغاية باعتبار معرفتي الدقيقة بصلابة النجم وقوته كلما لعب فوق ميدانه. سعينا للتحكم في مفاتيح لعب النجم بفرض محاصرة لصيقة على مهاجميه وتضييق الخناق بالخصوص على الثنائي حمزة لحمر ومحمد امين بن عمر الذي يضطلع بمهمة رئيسية في البناء الهجومي وقد نجحنا في ذلك بنسبة عالية لا سيما في الشوط الاول. قبولنا لهدف في الفترة الثانية لم يحط من عزيمتنا ومن معنويات اللاعبين الذين ابلوا البلاء الحسن وتمكنوا من استغلال هفوة في دفاع النجم لتعديل الكفة والعودة بنقطة ثمينة تجعلنا نواصل المشوار بمعنويات مرتفعة خاصة واننا سنلعب كامل مرحلة الاياب في السودان وما علينا مستقبلا الا التحلي بنفس العزيمة التي لعبنا بها اليوم من اجل التاهل الى ربع النهائي".