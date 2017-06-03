Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - Bawadaak  
Culture

مهرجان المدينة بالكاف من 12 إلى 19 جوان 2017 تحت شعار ''تونس مدن الحضارات''

Samedi 03 Juin 2017
بــاب نــات - تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية الكاف مجموعة من الأنشطة الفنية ضمن مهرجان المدينة بالكاف الذي يلتئم من 12 إلى 19 جوان الحالي تحت شعار "تونس مدن الحضارات".
وتستهل التظاهرة في فضاء المعلم الأثري "البازليك" أين سينتظم معرض فوتوغرافي يحمل عنوان "موكب الأديان"، وتحتضن ساحة الفنون بالكاف عرضا لفرقة "عيساوية الكاف"، ومن المبرمج أن يستضيف المركب الثقافي الصحبي المسراتي في اليوم الافتتاحي أيضا، سهرة طربية بعنوان "عشاق النغم".

وضمن ذات التظاهرة تحتضن ساحة الفنون بالكاف عرضيْن مسرحيين، يحمل الأول عنوان "الساحرات" للمخرج جمال العروي وذلك يوم 13 جوان، في حين ينتظم العرض الثاني يوم 14 جوان وهو عمل فرجوي بعنوان "الجمل يهدر" لشركة "تيزيز" بسوسة، ومن المبرمج أن يشهد فضاء الساحة يوم 17 جوان عرضا فنيا للتراث الكافي.

ويستضيف مركز الفنون الدرامية والركحية بالجهة يوم 15 جوان سهرة العزف الموسيقي للفنان إحسان العريبي، ويقدّم الدكتور مراد عرعار والأستاذة حياة العلوي بدار الكاهية بالكاف يوم 16 جوان، مداخلة علمية حول مدن الحضارات.
وينفتح مهرجان المدينة بالكاف على دار المسنين بالمدينة حيث تنتظم لفائدة نزلاء هذه المؤسسة سهرة موسيقية بعنوان "نسمات كافية" لرمزي العياري وذلك يوم 13 جوان، أما السجن المدني بالكاف فيستضيف يوم 18 جوان عرضا موسيقيا.

ويسدل الستار على هذه التظاهرة الرمضانية يوم 19 جوان بحفل تحييه فرقة الكاف للمالوف بالمركب الثقافي الصحبي المسراتي.
لمح

Publié le:2017-06-03 22:08:47

festival-e198f39f46830e44387f4386864813f5-2017-06-03 22:08:47
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 143613



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12363,7

  • (1er juin)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,74385 DT        1$ =2,44304 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1er juin)   921,7 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143613 243|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires