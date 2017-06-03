مهرجان المدينة بالكاف من 12 إلى 19 جوان 2017 تحت شعار ''تونس مدن الحضارات''

Samedi 03 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-03 22:08:47

- تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية الكاف مجموعة من الأنشطة الفنية ضمن مهرجان المدينة بالكاف الذي يلتئم من 12 إلى 19 جوان الحالي تحت شعار "تونس مدن الحضارات".وتستهل التظاهرة في فضاء المعلم الأثري "البازليك" أين سينتظم معرض فوتوغرافي يحمل عنوان "موكب الأديان"، وتحتضن ساحة الفنون بالكاف عرضا لفرقة "عيساوية الكاف"، ومن المبرمج أن يستضيف المركب الثقافي الصحبي المسراتي في اليوم الافتتاحي أيضا، سهرة طربية بعنوان "عشاق النغم".وضمن ذات التظاهرة تحتضن ساحة الفنون بالكاف عرضيْن مسرحيين، يحمل الأول عنوان "الساحرات" للمخرج جمال العروي وذلك يوم 13 جوان، في حين ينتظم العرض الثاني يوم 14 جوان وهو عمل فرجوي بعنوان "الجمل يهدر" لشركة "تيزيز" بسوسة، ومن المبرمج أن يشهد فضاء الساحة يوم 17 جوان عرضا فنيا للتراث الكافي.ويستضيف مركز الفنون الدرامية والركحية بالجهة يوم 15 جوان سهرة العزف الموسيقي للفنان إحسان العريبي، ويقدّم الدكتور مراد عرعار والأستاذة حياة العلوي بدار الكاهية بالكاف يوم 16 جوان، مداخلة علمية حول مدن الحضارات.وينفتح مهرجان المدينة بالكاف على دار المسنين بالمدينة حيث تنتظم لفائدة نزلاء هذه المؤسسة سهرة موسيقية بعنوان "نسمات كافية" لرمزي العياري وذلك يوم 13 جوان، أما السجن المدني بالكاف فيستضيف يوم 18 جوان عرضا موسيقيا.ويسدل الستار على هذه التظاهرة الرمضانية يوم 19 جوان بحفل تحييه فرقة الكاف للمالوف بالمركب الثقافي الصحبي المسراتي.لمح