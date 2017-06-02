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الهايكا: ما يتم بثه من مشاهد تخدير فى برنامج ''الكلينيك'' هى مشاهد تمثيلية

Vendredi 02 Juin 2017
بــاب نــات - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري فى بيان اصدرته يوم الخميس أنّها وجهت لفت نظر لقناة حنبعل بخصوص برنامج 'الكلينيك'، وذلك بعد أن تمّ تسجيل إخلال مهني ،وطلبت الهيئة من القناة وضع الجملة التالية على الشاشة وبخط واضح ” المشاهد التي يتضمنها هذا البرنامج هي مشاهد تمثيلية” وذلك قبل بداية شارة البرنامج لمدة خمس ثوان.

وأوضحت الهيئة أنّه تبين من خلال ما تحرر على الممثل القانوني للقناة أن فكرة البرنامج تقوم على إيهام المشاهدين أن ما يتم بثه من مشاهد تخدير هي مشاهد واقعية والحال أنها تمثيلية ووقع الاتفاق على تجسيدها مسبقا مع المشاركين الأمر الذي يتأكد من خلال تحليل المشاهد فنيا صوتا وصورة.

واعتبرت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري أن إيهام المشاهدين بأن ما يتم عرضه في إطار البرنامج هو “كاميرا خفية” ينطوي على المغالطة ويتعارض مع أخلاقيات المهنة على اعتبار أن المشاهد لا بد أن يكون على بيّنة من طبيعة المضمون الذي يتم بثه وعرضه عليه،
كما أشارت الى أن الإطار المكاني الذي تدور فيه الاحداث هو عبارة عن مصحة وهو ما من شأنه المس من مصداقية مهنة الطب وأخلاقياتها ويلحق ضررا بعلاقة الطبيب بالمريض التي تقوم أساسا على الثقة.




بلال الباجي وزهير القمري يتفاعلان
من ناحية أخرى أكد بلال الباجي مقدم برنامج 'الكلينيك' أنه اتصل بالعمادة الوطنية للأطباء قبل بث البرنامج وتم إعلام رئيس العمادة بكل تفاصيل البرنامج قائلا "هناوني.. ولم أفهم لماذا قاموا بذلك فيما بعد".

وأكد الباجي في مداخلة على اذاعة موزاييم يوم الخميس 1 جوان 2017 أنه سيقاضي من قاموا بتسريب لقطات ائتمنهم عليها من البرنامج، قائلا "التسريبات التي تمت قامت بها قنوات أخرى.. والقضاء سيأخذ مجراه".


من جهته، أكد زهير القمبري مدير قناة حبنعل، أن القناة تفاعلت بشكل عادي مع قرار الهايكا القاضي بوضع شارة 'مشاهد تمثيلية' قبل بث "الكلينيك" مؤكدا أن القناة تحترم القانون وتعمل في كنفه، وأن من حق الهايكا التدخل، وأنه توقع "هذه الضجة حول العمل قبل انجازه" وفق تعبيره.
واعتبر القمبري أن العمل هو الأول من نوعه في التلفزات التونسية وأن الفكرة تُفهم في آخر حلقة التي تحتوي مفاجآت وأسرارا عادية لا يعلم بها المشاهد بعد، حسب تأكيده.



Publié le:2017-06-02 01:05:09

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