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Sport

المباراة الفاصلة بين اولمبيك مدنين ومستقبل المرسى - 300 متفرج في ملعب حمدة لعواني

Mardi 30 Mai 2017
بــاب نــات - سيتم السماح ل300 متفرج (150 لكل فريق) بمواكبة المباراة الفاصلة من اجل الصعود والبقاء بالرابطة الاولى بين اولمبيك مدنين ومستقبل المرسى المقررة يوم 3 جوان القادم بملعب حمدة لعواني بالقيروان بداية من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر وذلك بعد الاتفاق الحاصل بين الجامعة التونسية لكرة القدم والسلطات الامنية.

وكان مقررا ان تدور المباراة بحضور 20 شخصا من كل فريق قبل ان يتم الترفيع في العدد الى 150 لكل فريق.
ويذكر ان مستقبل المرسى كان انهى مرحلة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى في المركز السادس فيما انهى نادي اولمبيك مدنين مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الثانية في المركز الثالث.

كما تجدر الاشارة الى ان الملعب التونسي والاتحاد المنستيري ضمنا العودة الى مصاف النخبة فيما نزل كل من نادي حمام الانف واتحاد تطاوين واولمبيك سيدي بوزيد والاولمبي الباجي الى الرابطة الثانية.
ر/هس



Publié le:2017-05-30 18:06:57

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