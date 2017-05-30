المباراة الفاصلة بين اولمبيك مدنين ومستقبل المرسى - 300 متفرج في ملعب حمدة لعواني

وكان مقررا ان تدور المباراة بحضور 20 شخصا من كل فريق قبل ان يتم الترفيع في العدد الى 150 لكل فريق.
ويذكر ان مستقبل المرسى كان انهى مرحلة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى في المركز السادس فيما انهى نادي اولمبيك مدنين مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الثانية في المركز الثالث.
كما تجدر الاشارة الى ان الملعب التونسي والاتحاد المنستيري ضمنا العودة الى مصاف النخبة فيما نزل كل من نادي حمام الانف واتحاد تطاوين واولمبيك سيدي بوزيد والاولمبي الباجي الى الرابطة الثانية.
ر/هس
Publié le:2017-05-30 18:06:57
Par:MedTunisie ( ) Par Mobile
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