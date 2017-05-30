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Sport

برشلونة يعين ''فالفيردي'' مدربا للفريق خلفا لإنريكي

Mardi 30 Mai 2017
بــاب نــات - أعلن نادي برشلونة وصيف البطل والمحرز على لقب كأس الملك عن تعيين "إرنيستو فالفيردي" مدرباً له الموسم المقبل خلفاً للويس إنريكي الذي أعلن في وقت سابق عن رغبته في التنحي عن تدريب الفريق بعد 3 مواسم حقق خلالها 9 بطولات.

ولعب فالفيردي المهاجم السابق في صفوف برشلونة بين عامي 1988/1990 تحت إشراف الأسطورة الراحل يوهان كرويف، قبل أن ينتقل إلى أتليتك بلباو.

ودرب فالفيردي كلاً من بلباو "فترتين" وحقق معه لقب كأس السوبر 2015 على حساب برشلونة بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين، كما درب فالنسيا وإسبانيول وفياريال وأولمبياكوس اليوناني الذي حقق معه الثنائية المحلية.
وكان "بيلباو" أعلن في وقت سابق هذا الشهر، أنّ فالفيردي أبلغه عزمه مغادرة النادي مع نهاية الموسم، بعد إشرافه عليه لأربعة مواسم.
وقال رئيس نادي برشلونة لكرة القدم "جوسيب ماريا بارتوميو" خلال مؤتمر صحفي امس إن " المدرب الجديد تم اختياره، وهو إرنيستو فالفيردي الذي سبق له الدفاع عن ألوان برشلونة كلاعب، وتولى تدريب فرق إسبانية عديدة.. ولديه القدرة و المعرفة والخبرة .

.. وهو يدفع باللاعبين الشبان ويمتلك طريقة برشلونة".
وأشار بارتوميو إلى أن فالفيردي (53 عاما) سيقدم رسميا الخميس المقبل.
ر- م ف


Publié le:2017-05-30 11:07:55

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