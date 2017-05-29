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Sport

تصفيات كاس امم افريقيا 2017 - تونس/مصر - المدرب المصري يعلن عن قائمة اللاعبين غدا الثلاثاء

Lundi 29 Mai 2017
بــاب نــات - يعلن مدرب المنتخب المصري لكرة القدم هيكتور كوبر غدا الثلاثاء عن القائمة الرسمية للاعبين الذين سيواجهون نسور قرطاج يوم الاحد 11 جوان القادم برادس (س23) في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة العاشرة ضمن تصفيات كاس امم افريقيا (الكاميرون 2019) .

واوضح إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري على الصفحة الرسمية للمنتخب على الفايسبوك ان الجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر سيعلن غدا الثلاثاء عن القائمة الكاملة للاعبين الذين سينضمون الى التربص المغلق المقرر انطلاقه يوم 3 جوان الجاري ببرج العرب بالإسكندرية وذلك الى غاية 9 جوان موعد التحول الى تونس.

وكان كوبر اعلن عن قائمة من 10 محترفين هم أحمد المحمدى (هال سيتى الإنقليزى) ومحمد عبد الشافى (أهلى جدة السعودى) ومحمد الننى (الأرسنال الإنقليزى) ومحمد صلاح (روما الإيطالى) وعمر جابر (بازل السويسرى) ومحمود حسن "تريزيغيه" (أندرلخت البلجيكى) وكريم حافظ (لانس الفرنسى) ورمضان صبحى (ستوك سيتى الإنقليزى) وعمرو وردة (باوك اليونانى).
ر/إص



Publié le:2017-05-29 16:27:09

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