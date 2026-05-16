Babnet

المنستير: افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بفضاء قصر المعرض بمدينة المنستير

Publié le Samedi 16 Mai 2026 - 17:08
      
في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك لسنة 1447هـ - 2026 م، افتتحت، اليوم السبت، بفضاء قصر المعرض بمدينة المنستير، نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك، ستوفر  يوميا وإلى غاية يوم عرفة مواد استهلاكيّة متنوّعة بأسعار تفاضليّة.

وتشمل المنتجات المعروضة بنقطة البيع المواد الأساسية المدعّمة، ومستلزمات عيد الأضحى، والأسماك، واللحوم الحمراء والبيضاء، والخضر والغلال، والمياه المعدنية، والحلويات، إلى جانب الصناعات الغذائية التقليدية والمنتوجات الحرفية والصناعات التقليدية.

وسبق تدشين الفضاء تنظيم جلسات تنسيقية بين مختلف المتدخلين، بهدف تأمين حسن التنظيم، وضمان انتظام التزويد، وتوفير عرض متنوّع يستجيب لحاجيات المواطنين، خاصة مع ارتفاع الإقبال على اقتناء مستلزمات عيد الأضحى المبارك.
السبت 16 ماي 2026 | 29 ذو القعدة 1447
