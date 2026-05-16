Babnet

فيفا تكنولوجي-2026: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تطلق دعوة لتقديم الترشحات للشركات الناشئة والمؤسسات المجددة

Publié le Samedi 16 Mai 2026 - 08:24
      
أعلنت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، الجمعة، عن إطلاق دعوة لتقديم الترشحات موجّهة إلى الشركات الناشئة والمؤسسات المجددة والفاعلين التكنولوجيين التونسيين، للمشاركة في اللقاءات الدولية الثنائية المنظمة على هامش معرض "فيفا تكنولوجي-2026" المزمع تنظيمه من 17 إلى 20 جوان 2026 في باريس.



وستشارك بعثة تونسية في هذا الحدث العالمي المخصّص للابتكار والشركات الناشئة والتكنولوجيات الناشئة، من خلال جناح وطني تونسي يشرف على تاطيره مركز النهوض بالصادرات، بالتعاون مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وتونس للأقطاب التكنولوجية الذكية.



وتهدف هذه المشاركة، وفق بلاغ صادر، الجمعة، عن الوكالة، إلى تمكين المؤسسات التونسية من تطوير شراكات تكنولوجية وتجارية على المستوى الدولي، بصفتها منسق ائتلاف شبكة المؤسسات الأوروبية في تونس.


ويعد هذا الائتلاف، شبكة وطنية لدعم المؤسسات، تتمثل مهمتها في مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة التونسية على التجديد والتوسع دوليا والوصول إلى التمويلات الأوروبية.


كما ترنو هذه المشاركة الى تعزيز اللقاءات الثنائية الموجّهة مع شركاء أجانب، واستكشاف أحدث التوجهات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيانات والصناعة 4.0 والتقنيات العميقة (DeepTech)، والتكنولوجيات الذكية.


وتسعى المبادرة، ايضا، إلى تحديد فرص الاستثمار والنفاذ إلى الأسواق الدولية، مع تثمين الحلول المجددة التونسية داخل منظومة عالمية للتجديد.


وسيتم في هذا الإطار، اختيار تسع شركات ناشئة تونسية للإنضمام إلى الجناح الوطني التونسي في "فيفا تكنولوجي-2026".


وقد حدد، وفق نفس المصدر، يوم 15 ماي 2026 كآخر أجل لإيداع الترشحات، في حين ستبقى التسجيلات الخاصة باللقاءات الثنائية مفتوحة إلى غاية 18 ماي 2026.
