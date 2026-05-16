منوبة: افتتاح أوّل دار خدمات رقمية في الجهة بمقر بلدية طبربة

دخلت دار الخدمات الرقمية بمعتمدية طبربة من ولاية منوبة حيّز الإستغلال إثر افتتاحها صبيحة يوم الجمعة كأوّل دار خدمات على مستوى الجهة، وذلك بعد تهيئتها من قبل بلدية المكان بكلفة تناهز 40 الف دينار، وتجهيزها من قبل مصالح رئاسة الحكومة.ومع دخولها حيز النشاط الفعلي تزامنا مع 3 دور خدمات رقمية أخرى ببلدتي الزريبة والناظور بزغوان، وتبرسق بولاية باجة، يرتفع عدد دور الخدمات الرقمية في شهر جوان القادم إلى 34 دار خدمات تغطي 21 ولاية وتؤمن خدمات لنحو 900 ألف مواطن بكامل جهات الجمهورية، وفق تصريح مستشار المصالح العمومية بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة، فاتن مخلوف، لصحفية "وات".وستسدي هذه الدار، التي افتتحها والي الجهة محمود شعيب، وممثلين عن رئاسة الحكومة، ومعتمد طبربة محمود ملالة، في مرحلة أولية، 26 خدمة تابعة لـ 7 هياكل عموميّة، وهي الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والصندوق الوطني للتأمين على المرض، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الى جانب الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، واتصالات تونس، ووزارة تكنولوجيات الاتصال (خدمة الهوية الرقمية)، وفق نفس المصدر.وأوضحت مخلوف أن إرساء هذه الدور يهدف الى الاندماج الاجتماعي من خلال استهداف الفئات التي تفتقر إلى مهارات التكنولوجيات الحديثة أو تواجه صعوبة في استخدامها، والاندماج المالي عبر وسائل الدفع الالكتروني والاندماج الرقمي، مع تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين خاصة في بالمناطق الداخلية التي تشكو ضعف التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولوية.وأكّدت الحرص على تكوين أعوان البلدية نظريا وتطبيقيا لضمان أفضل الظروف في تسيير الخدمات بالفضاء الرقمي المتكامل الذي يضمّ 6 مكاتب على طابقين تشمل فضاء استقبال، وفضاء مخاطب وحيد، إلى جانب فضاء للإدماج الرقمي، وقاعة انتظار تم تجهيزها وتأثيثها بكافة الوسائل المؤمّنة والمتاحة للدفع الالكتروني المجاني.وأشارت إلى أنّ من أبرز أهداف المشروع نشر ثقافة الدفع الالكتروني والتوعية والتحسيس بأهميتها، سيما وأن أبرز الإشكاليات التي واجهت دور الخدمات، منذ أول خمس دور خدمات نموذجية تم ارساؤها في موفى ديسمبر 2025، هي ضعف الوعي بثقافة الدفع الإلكتروني واستخداماته، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود على المستوى المحلي والجهوي، حسب رأيها.في ذات السياق، أكد والي منوبة، خلال اشرافه على عمليات تجريبية داخل الفضاء، على ضرورة دعم جهود البلدية وأعوان دار الخدمات، بالمتابعة والتأطير من قبل المؤسسات الممثلة داخل الفضاء، والحرص على ضمان سير الخدمات في أفضل الظروف.