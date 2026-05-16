JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:40 Tunis

منوبة: افتتاح أوّل دار خدمات رقمية في الجهة بمقر بلدية طبربة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/632335dbf29d68.82597773_molhfigepqjkn.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 16 Mai 2026 - 07:36 قراءة: 1 د, 46 ث
      
دخلت دار الخدمات الرقمية بمعتمدية طبربة من ولاية منوبة حيّز الإستغلال إثر افتتاحها صبيحة يوم الجمعة كأوّل دار خدمات على مستوى الجهة، وذلك بعد تهيئتها من قبل بلدية المكان بكلفة تناهز 40 الف دينار، وتجهيزها من قبل مصالح رئاسة الحكومة.
 ومع دخولها حيز النشاط الفعلي تزامنا مع 3 دور خدمات رقمية أخرى ببلدتي الزريبة والناظور بزغوان، وتبرسق بولاية باجة، يرتفع عدد دور الخدمات الرقمية في شهر جوان القادم إلى 34 دار خدمات تغطي 21 ولاية وتؤمن خدمات لنحو 900 ألف مواطن بكامل جهات الجمهورية، وفق تصريح مستشار المصالح العمومية بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة، فاتن مخلوف، لصحفية "وات".
وستسدي هذه الدار، التي افتتحها والي الجهة محمود شعيب، وممثلين عن رئاسة الحكومة، ومعتمد طبربة محمود ملالة، في مرحلة أولية، 26 خدمة تابعة لـ 7 هياكل عموميّة، وهي الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والصندوق الوطني للتأمين على المرض، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الى جانب  الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، واتصالات تونس، ووزارة تكنولوجيات الاتصال (خدمة الهوية الرقمية)، وفق نفس المصدر.

وأوضحت مخلوف أن إرساء هذه الدور يهدف الى الاندماج الاجتماعي من خلال استهداف الفئات التي تفتقر إلى مهارات التكنولوجيات الحديثة أو تواجه صعوبة في استخدامها، والاندماج المالي عبر وسائل الدفع الالكتروني والاندماج الرقمي، مع تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين خاصة في بالمناطق الداخلية التي تشكو ضعف التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولوية.
وأكّدت الحرص على تكوين أعوان البلدية نظريا وتطبيقيا لضمان أفضل الظروف في تسيير الخدمات بالفضاء الرقمي المتكامل الذي يضمّ 6 مكاتب على طابقين تشمل فضاء استقبال، وفضاء مخاطب وحيد، إلى جانب فضاء للإدماج الرقمي، وقاعة انتظار تم تجهيزها وتأثيثها بكافة الوسائل المؤمّنة والمتاحة للدفع الالكتروني المجاني.
وأشارت إلى أنّ من أبرز أهداف المشروع نشر ثقافة الدفع الالكتروني والتوعية والتحسيس بأهميتها، سيما وأن أبرز الإشكاليات التي واجهت دور الخدمات، منذ أول خمس دور خدمات نموذجية تم ارساؤها في موفى ديسمبر 2025، هي ضعف الوعي بثقافة الدفع الإلكتروني واستخداماته، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود على المستوى المحلي والجهوي، حسب رأيها.

في ذات السياق، أكد والي منوبة، خلال اشرافه على عمليات تجريبية داخل الفضاء، على ضرورة دعم جهود البلدية وأعوان دار الخدمات، بالمتابعة والتأطير من قبل المؤسسات الممثلة داخل الفضاء، والحرص على ضمان سير الخدمات في أفضل الظروف.
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329363

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 16 ماي 2026 | 29 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:04
19:23
16:05
12:23
05:11
03:28
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet22°
18° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-17
22°-13
24°-13
26°-13
28°-16
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>