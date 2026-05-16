شركة إسمنت قرطاج: تراجع الأرباح والعائدات خلال السنة المالية 2025

أظهرت القائمات المالية لشركة إسمنت قرطاج تراجعا في قيمة الأرباح الصافية خلال السنة المالية 2025، الى ما قدره 40،118 مليون دينار، مقابل 70،256 مليون دينار سنة 2024وبحسب البيانات التي نشرت، الجمعة، على موقع بورصة الأوراق المالية بتونس، فقد تجاوزت قيمة الأموال الذاتية الإيجابية للشركة 368،706 مليون دينار، مقابل 328،587 مليون دينار بتاريخ 31 ديسمبر 2024، أي بزيادة تقدّر بـ 12 بالمائة.أما بالنسبة للعائدات المسجلة سنة 2025، فقد شهدت تراجعا من 421،573 مليون دينار موفى شهر ديسمبر 2024 إلى 382،808 مليون دينار مع نهاية شهر ديسمبر 2025.يشار إلى أن شركة إسمنت قرطاج هي شركة خفية الإسم خاضعة للقانون التونسي، تأسست خلال شهر أكتوبر 2008، ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنشاء واتغلال مصنع إسمنت، وتصنيع وبيع مختلف المنتجات القائمة على الإسمنت، على غرار الخرسانة والخرسانة مسبقة الإجهاد والخرسانة الجاهزة، إضافة إلى اتغلال المقاطع لاستخراج حجارة البناء ومشتقاتها.