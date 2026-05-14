جندوبة: معالجة الانزلاقات الأرضية وفكّ عزلة الأهالي وتوفير مياه الشرب في صدارة اهتمامات المجلس المحلي بعين دراهم

مثّلت الانزلاقات الأرضية التي أضرّت بعدد من الطرقات والمسالك والمساكن بمعتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة، خلال الشتاء المنقضي، ورداءة الطرقات وغياب الماء الصالح للشرب، وفك عزلة متساكني عدد من العمادات، أبرز النقاط التي تناولها المجلس المحلي بعين دراهم خلال اجتماعه الملتئم، اليوم الخميس، بالمدرسة السياحية بعين دراهم.وتطرّق الحاضرون إلى وضع عدد من المناطق الحدودية، على غرار الرويعي وأود ضيف الله وأولاد خميسة واولاد سدرة ودار فاطمة وسيدي محمّد وسرى رابح وعديسة، والتي تجمع بين رداءة الطرقات والمسالك، وغياب الماء الصالح للشراب، وتواتر الانزلاقات الأرضية، بما يستوجب، حسب عدد من أعضاء المجلس، تدخلات عاجلة تضمن فك عزلة المتساكنين والتخفيف من معاناتهم المتواصلة لعقود من الزمن.ويُعتبر حي الازدهار، الذي يتوسط مدينة عين دراهم، أبرز مثال لتردي البنية التحتية بجميع مستوياتها،من خلال مخاطر البنايات الآيلة للسقوط والمهجورة، والتي تستوجب تدخلا يضمن إعادة الصيانة والمحافظة على الطابع الذي تتميز به مدينة عين دراهم، والاستغلال الأمثل للعقارات التابعة لملك الدولة وحمايتها، إلى جانب حماية الأراضي الغابية من الاستيلاءات.ولفت البعض إلى حالة المؤسسات التربوية والصحية وحاجتها الماسة الى الصيانة والتجديد، علاوة على حاجة الجهة إلى استكمال المشاريع العمومية التي انطلقت أو التي تم الإعلان عنها ولم تنطلق أشغالها إلى الآن.في المقابل، تعهد ممثلو الهياكل العمومية، التي واكبت اشغال الجلسة بحضور والي الجهة، بتسريع إنجاز المشاريع الجاري إنجازها وفي مقدمتها المتعلقة بالانزلاقات الأرضية والماء الصالح للشرب، وفك عزلة بعض المناطق، وتهيئة بعض المسالك، في انتظار المصادقة على المخطط التنموي 2026-2030، وتوفير الاعتمادات اللازمة لإحداث عدد من المشاريع الأخرى خاصة المتعلقة بفك العزلة وتقريب الخدمات بمختلف اشكالها.