JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:45 Tunis

جندوبة: معالجة الانزلاقات الأرضية وفكّ عزلة الأهالي وتوفير مياه الشرب في صدارة اهتمامات المجلس المحلي بعين دراهم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69e0ffa8f13608.64258907_fogqnmkjlipeh.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 14 Mai 2026 - 20:06 قراءة: 1 د, 13 ث
      
مثّلت الانزلاقات الأرضية التي أضرّت بعدد من الطرقات والمسالك والمساكن بمعتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة، خلال الشتاء المنقضي، ورداءة الطرقات وغياب الماء الصالح للشرب، وفك عزلة متساكني عدد من العمادات، أبرز النقاط التي تناولها المجلس المحلي بعين دراهم خلال اجتماعه الملتئم، اليوم الخميس، بالمدرسة السياحية بعين دراهم.

وتطرّق الحاضرون إلى وضع عدد من المناطق الحدودية، على غرار الرويعي وأود ضيف الله وأولاد خميسة واولاد سدرة ودار فاطمة وسيدي محمّد وسرى رابح وعديسة، والتي تجمع بين رداءة الطرقات والمسالك، وغياب الماء الصالح للشراب، وتواتر الانزلاقات الأرضية، بما يستوجب، حسب  عدد من أعضاء المجلس، تدخلات عاجلة تضمن فك عزلة المتساكنين والتخفيف من معاناتهم المتواصلة لعقود من الزمن.

ويُعتبر حي الازدهار، الذي يتوسط مدينة عين دراهم، أبرز مثال لتردي البنية التحتية بجميع مستوياتها،من خلال مخاطر البنايات الآيلة للسقوط والمهجورة، والتي تستوجب تدخلا يضمن إعادة الصيانة والمحافظة على الطابع الذي تتميز به مدينة عين دراهم، والاستغلال الأمثل للعقارات التابعة لملك الدولة وحمايتها، إلى جانب حماية الأراضي الغابية من الاستيلاءات.
ولفت البعض إلى حالة المؤسسات التربوية والصحية وحاجتها الماسة الى الصيانة والتجديد، علاوة على حاجة الجهة إلى استكمال المشاريع العمومية التي انطلقت أو التي تم الإعلان عنها ولم تنطلق أشغالها إلى الآن.
في المقابل، تعهد ممثلو الهياكل العمومية، التي واكبت اشغال الجلسة بحضور والي الجهة، بتسريع إنجاز المشاريع الجاري إنجازها وفي مقدمتها المتعلقة بالانزلاقات الأرضية والماء الصالح للشرب، وفك عزلة بعض المناطق، وتهيئة بعض المسالك، في انتظار المصادقة على المخطط التنموي 2026-2030، وتوفير الاعتمادات اللازمة لإحداث عدد من المشاريع الأخرى خاصة المتعلقة بفك العزلة وتقريب الخدمات بمختلف اشكالها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329291

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 14 ماي 2026 | 27 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:02
19:21
16:04
12:23
05:13
03:31
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet26°
21° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-15
27°-18
23°-15
23°-15
24°-14
  • Avoirs en devises 25926,9
  • (14/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39026 DT
  • (14/05)
  • 1 $ = 2,88731 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/05)     2646,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/05)   28063 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>