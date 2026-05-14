سيادة غذائية: تونس تعزز حماية بذورها المحلية تزامنا مع ترشيح بنك بذور العالم لجائزة نوبل للسلام

تكثّف تونس جهودها لحماية مواردها الوراثية الزراعية وتعزيز سيادتها الغذائية، في ظل توقعات بموسم حبوب واعد وإنتاج مرتقب يتجاوز 20 مليون قنطار مقارنة بالموسم الماضي، بالتوازي مع تنامي الاهتمام العالمي بالحفاظ على التنوع الجيني للمحاصيل لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية والأزمات الغذائية.ويتزامن ذلك مع إعلان منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" ترشيح قبو البذور العالمي في "سفالبارد" بالنرويج لنيل جائزة نوبل للسلام، تقديراً لدوره في حماية التنوع البيولوجي الزراعي وضمان الأمن الغذائي العالمي.وقبو البذور العالمي هو عبارة عن بنك بذور "آمن" يقع في جزيرة سفالبارد النرويجية ويعد "سفينة نوح" للمحاصيل الزراعية، اذ يحفظ بذوراً من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك عينات بذور من تونس، لحمايتها من الكوارث الطبيعية و الحروب و والتغيرات المناخية.ويحفظ هذا القبو الذي يشكل بوليصة التأمين النهائية للإمدادات الغذائية للبشرية، عينات احتياطية من مئات الآلاف من بذور المحاصيل الأصيلة المتأتية من جميع دول العالم بما فيها تونس وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل "الفاو".وقد سبق للمنظمة الأممية أن ثمنت تجربة البنك الوطني للجينات في تونس والمعهد الوطني للبحوث الزراعية، في مجال حماية الموارد الجينية وأشادت بمجهودات هذه المؤسسات كمثال في المنطقة العربية والإفريقية، لتعزيز السيادة والامن الغذائيين عن طريق البحث العلمي وتشريك الفلاحين في صيانة الإرث الجيني إلى جانب تثمين الأصناف المحلية المقاومة للتغيرات المناخية.ونظم البنك والمعهد، مؤخرا، مهمة ميدانية لجرد وجمع عينات من الشعير المحلي بولايات الجنوب (قابس ومدنين وتطاوين)، وذلك في إطار مشروع البحث الفلاحي المتعلق بـ"تثمين الموارد الوراثية المحلية للشعير من خلال اعتماد مقاربات الانتقاء الأولي السريع لإنتاج أصناف متكيفة ومرنة"، الممول من قبل مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.وتهدف هذه المهمة إلى دعم جهود حفظ وتثمين التنوع الوراثي الزراعي عبر تكوين مخزون جيني غني بصفات التكيف مع التغيرات المناخية والجودة، بما يوفر موارد استراتيجية تدعم البرنامج الوطني للتحسين الوراثي، في وقت تواجه فيه المنظومات الزراعية تحديات متزايدة مرتبطة بندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة على الصعيد الإقليمي والعالمي.وتندرج هذه المبادرات ضمن برامج أوسع تنفذها منظمة "الفاو" في تونس، تركز على تطوير قطاع البذور باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي الوطني، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على توريد البذور الممتازة.ومن أبرز هذه البرامج مشروع تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود "سيدياست"، الذي يهدف إلى دعم إنتاج البذور الممتازة محلياً وتطوير نظم بذور مبتكرة، لا سيما في الزراعات المطرية للقمح، بما يعزز قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع التغيرات المناخية.وتعمل "الفاو"، بالتعاون مع البنك الوطني للجينات، على استعادة وتطوير البذور المحلية التونسية المعروفة بقدرتها العالية على مقاومة الجفاف مقارنة بالبذور المستوردة.وتشمل هذه الجهود كذلك تحسين نظم الإنتاج الزراعي المستدام والمحافظة على التراث الزراعي التقليدي في تونس، في مناطق مصنفة ضمن نظم التراث الزراعي العالمي، على غرار "دجبة" و"غار الملح". كما تشمل دعم أنظمة الإنذار المبكر وإنتاج بذور أكثر قدرة على الصمود في دول أخرى عبر مشروع تعزيز الاستعداد للطوارئ والاستجابة للأزمات الغذائية "SEPAREF" الإقليمي المدعوم من البنك الإفريقي للتنمية و"الفاو".ويقع قبو البذور العالمي في أرخبيل "سفالبارد" القطبي بالنرويج، وأُنشأ سنة 2008 بهدف حفظ نسخ احتياطية من البذور الواردة من بنوك الجينات حول العالم داخل بيئة آمنة تخضع لرقابة دقيقة بدرجة حرارة تبلغ - 18 درجة مائوية. ويعمل القبو على ضمان استمرارية الموارد الوراثية النباتية في حال وقوع كوارث طبيعية أو نزاعات أو أزمات كبرى.ووفق بيانات "فاو"، يضم القبو حالياً نحو 1،3 مليون عينة بذور تمثل أكثر من 6200 نوع نباتي.وقال أمين المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، كينت نادوزي، إن ترشيح القبو لجائزة نوبل للسلام "يبرز، كيف يمكن للتعاون الدولي في حماية تنوع المحاصيل، أن يسهم في تعزيز الزراعة المستدامة والاستقرار والسلام"مشددا على الارتباط الوثيق بين "الأمن الغذائي والسلام" .وأضاف أن حماية التنوع الوراثي للنباتات تضمن للدول الموارد الضرورية للتكيف مع الأزمات ومواصلة توفير الغذاء لشعوبها، في وقت يتيح فيه النظام متعدد الأطراف لتبادل الموارد الوراثية النباتية مشاركة تنوع المحاصيل بين الدول والباحثين ومربي النباتات حول العالم، دعماً لجهود التكيف مع التغير المناخي وتزايد الطلب العالمي على الغذاء.