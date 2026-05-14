عيد الأضحى فلكيا يوم الأربعاء 27 ماي الجاري

Publié le Jeudi 14 Mai 2026 - 17:40
      
رجّحت الحسابات الفلكية أن يوافق يوم الأربعاء 27 ماي 2026، العاشر من ذي الحجة 1447، موعد عيد الأضحى المبارك، وذلك في انتظار الإعلان الرسمي من ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية، بحسب بلاغ صادر، اليوم الخميس، عن مدينة العلوم بتونس.
واعتمدت أغلب البلدان الإسلامية بداية شهر ذي القعدة يوم 18 أفريل 2026، ليكون يوم السبت 16 ماي 2026 الموافق لـ29 ذي القعدة 1447، يوم تحرّي هلال شهر ذي الحج، وفقا للبلاغ ذاته.


ووفق الحسابات الفلكية، يحدث الاقتران المركزي للقمر يوم السبت 16 ماي 2026 على الساعة 21:01 بتوقيت تونس.

كما تغرب الشمس يوم السبت 16 ماي 2026 على الساعة 19:22، فيما يغرب القمر على الساعة 19:24، أي بعد دقيقتين من غروب الشمس، ويُقدّر ارتفاعه بـ17 دقيقة فوق الأفق، وببعد قوسي عن الشمس يبلغ 5 درجات وثانية.


وتكون، بالتالي، رؤية الهلال مستحيلة بسبب حدوث الاقتران بعد غروب الشمس، ما يرجّح أن يكون يوم الأحد 17 ماي 2026 متمّما لشهر ذي القعدة، وأن يكون يوم الاثنين 18 ماي 2026 فاتح شهر ذي الحجة 1447.

وشدّدت مدينة العلوم بتونس على أنّ ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية يبقى الجهة الرسمية المخوّلة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية.
أم
