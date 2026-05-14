Babnet

شراكة لدعم المشاريع الصحية والرقمنة، محور جلسة عمل بين وزير الصحة ووفد رفيع من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

Publié le Jeudi 14 Mai 2026 - 15:16
      
أشرف وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، صباح الأربعاء 13 ماي 2026، على جلسة عمل مع وفد رفيع من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS، يترأسه الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للمنظمة، خورخي موريرا دا سيلفا، بحضور، المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بتونس، رنا طه.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات تحديث البنية التحتية الصحية، وتحسين حوكمة المشاريع، وتسريع الرقمنة، وتطوير التجهيزات الطبية المتقدمة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن، فق بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الصحة.


كما تم التأكيد على أهمية تكوين الإطارات الصحية والتقنية، وتبادل الخبرات وتعزيز تموقع تونس كمنصة إقليمية في الصحة الرقمية وإدارة المشاريع الصحية.


واختُتم اللقاء بزيارة ميدانية إلى المستشفى الرقمي، حيث اطلع الوفد الأممي على هذا المشروع النموذجي الذي يجسّد رؤية رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد في بناء منظومة صحية أكثر نجاعة، حداثة وقربًا من المواطن، وفق ذات البلاغ.
