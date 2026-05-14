الشركة الوطنية للنقل بين المدن تطلق خدمة الدفع الإلكتروني لاقتناء تذاكر السفر

Publié le Jeudi 14 Mai 2026 - 15:13
      
انطلقت الشركة الوطنية للنقل بين المدن في اعتماد خدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر، وذلك في إطار سعيها المتواصل إلى تطوير خدماتها وتيسير إجراءات السفر لفائدة حرفائها.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تسهيل عمليات اقتناء التذاكر وتوفير الوقت والجهد على المسافرين، من خلال تمكينهم من الدفع باستعمال البطاقات البنكية في عدد من المحطات والوكالات التابعة للشركة.

وتتوفر هذه الخدمة حاليا بمحطتي باب عليوة وباب سعدون بالعاصمة، إضافة إلى وكالات قفصة وتوزر ونفطة وجربة حومة السوق وجربة ميدون داخل الجمهورية، على أن يتم تعميمها تدريجيا لتشمل كافة نقاط بيع التذاكر التابعة للشركة بمختلف أنحاء البلاد.
وأكدت الشركة أن هذه المبادرة تندرج ضمن توجهها تنويع خدماتها وتحسين جودة الإحاطة بالمسافرين، بما يعزز مقومات الراحة والسلامة أثناء التنقل بين المدن.
 
