الموافقة على 12 ملف تفويت و3 عمليات اقتناء عقارات لفائدة وزارتي الصحة والتربية

أشرف وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، اليوم الخميس 14 ماي 2026، على جلسة اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية، بحضور كافة أعضائها.وتم خلال الجلسة النظر في عدد من ملفات التفويت في عقارات دولية، إلى جانب ملفات تتعلق باقتناء الدولة لعقارات من الخواص في إطار إنجاز مشاريع عمومية مبرمجة وتسوية بعض الوضعيات العقارية العالقة.ووافقت اللجنة، وفق بلاغ صادر عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، على 12 ملف تفويت لفائدة عدد من الهياكل العمومية، إضافة إلى 3 ملفات اقتناء عقارات لفائدة وزارة الصحة التونسية ووزارة التربية التونسية.وأكد الوزير، بالمناسبة، على أهمية حسن توظيف العقارات الدولية بما يخدم المصلحة العامة، داعيا مختلف الأطراف المتدخلة إلى مزيد تكثيف الجهود للاستجابة للطلبات الواردة على مصالح الوزارة، خاصة بما يضمن إنجاز المشاريع العمومية في أفضل الآجال الممكنة.