انطلاق الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026

انطلقت اليوم الخميس، الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026، وفقا للروزنامة الرسمية لوزارة التربية التي تضبط مواعيد إجراء الاختبارات.ويجتاز اليوم وغدا الجمعة 15 ماي الجاري، 4058 مترشحا موزعون على 72 مركز اختبار، الاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية.وتجرى الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا، أيام 14 و15 و16 و18 و20 و21 و22 و23 ماي الجاري، بـ 289 مركز اختبار ويمتحن فيها 21 ألفا و677 مترشحا.ويجتاز، بداية من السبت القادم 16 ماي وأيام 19 و20 و21 و23 ماي الجاري، 162 ألفا و435 مترشحا، موزعون على مئات المراكز التي يبلغ عددها في بعض أيام الاختبار 567 مركزا، الاختبارات التطبيقية في مواد الإعلامية.ويتقدّم أيام 19 و 20 و22 و23 ماي الجاري، 2064 مترشحا لإجراء الاختبار التطبيقي والشفوي في مادة الاختصاص الرياضي، بـ 87 مركز اختبار.ويشار إلى أن الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لهذا الامتحان الوطني، تُجرى أيام 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان 2026، على أن يتمّ الإعلان عن نتائجها يوم الثلاثاء 23 جوان القادم.ويجتاز التلاميذ المؤجلون اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 جوان و 1 و 2 جويلية 2026، ليتمّ الإعلان عن النتائج يوم 12 جويلية 2026.