JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:29 Tunis

انطلاق الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a05bb327178f7.64682174_efngjkimlopqh.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 14 Mai 2026 - 13:07 قراءة: 0 د, 55 ث
      
انطلقت اليوم الخميس، الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026، وفقا للروزنامة الرسمية لوزارة التربية التي تضبط مواعيد إجراء الاختبارات.

ويجتاز اليوم وغدا الجمعة 15 ماي الجاري، 4058 مترشحا موزعون على 72 مركز اختبار، الاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية.


وتجرى الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا، أيام 14 و15 و16 و18 و20 و21 و22 و23 ماي الجاري، بـ 289 مركز اختبار ويمتحن فيها 21 ألفا و677 مترشحا.


ويجتاز، بداية من السبت القادم 16 ماي وأيام 19 و20 و21 و23 ماي الجاري، 162 ألفا و435 مترشحا، موزعون على مئات المراكز التي يبلغ عددها في بعض أيام الاختبار 567 مركزا، الاختبارات التطبيقية في مواد الإعلامية.

ويتقدّم أيام 19 و 20 و22 و23 ماي الجاري، 2064 مترشحا لإجراء الاختبار التطبيقي والشفوي في مادة الاختصاص الرياضي، بـ 87 مركز اختبار.

ويشار إلى أن الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لهذا الامتحان الوطني، تُجرى أيام 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان 2026، على أن يتمّ الإعلان عن نتائجها يوم الثلاثاء 23 جوان القادم.

ويجتاز التلاميذ المؤجلون اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 جوان و 1 و 2 جويلية 2026، ليتمّ الإعلان عن النتائج يوم 12 جويلية 2026.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329272

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 14 ماي 2026 | 27 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:02
19:21
16:04
12:23
05:13
03:31
الرطــوبة:
% 24
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-15
27°-18
23°-15
23°-15
25°-14
  • Avoirs en devises 25868,6
  • (13/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39810 DT
  • (13/05)
  • 1 $ = 2,87717 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/05)     2646,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/05)   28063 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>