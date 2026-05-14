يوم صحي مفتوح حول تقصي الامراض غير السارية يوم 17 ماي 2026 بالمركز الوسيط بمعتمدية بوعرقوب

تنظم الدائرة الصحية بوعرقوب تحت اشراف الادارة الجهوية للصحة بنابل يوما صحيا مفتوحا حول تقصي الامراض غير السارية، يوم الاحد 17 ماي الجاري بالمركز الوسيط بمعتمدية بوعرقوب من ولاية نابلويأتي تنظيم هذه المبادرة الصحية تحت شعار "صحتك اليوم...استثمار مستقبلك" في اطار دعم الطب الوقائي وتقريب الخدمات الصحية من جميع المواطنين في مختلف الجهاتويهدف هذا اليوم الى تعزيز الوعي الصحي وتقديم فحوصات مجانية للكشف المبكر عن الأمراض وتثقيف المجتمع حول أنماط الحياة الصحيةويتضمن البرنامج عيادات طبية متخصصة في الطب العام لقياس ضغط الدم وسكر الدم وطب الاسنان لفحص وقاية أمراض الفم والاسنان وطب أمراض النساء والتوليد لمتابعة صحة المرأة والحمل وتنظيم الاسرةالى جانب عيادة في اختصاص التغذية لتقديم برامج غذائية ونمط حياة صحيةوسيتم، أيضا برمجة أنشطة رياضية مع كوتتش مختص لتقديم تمارين رياضية لكل الاعمار واستشارات من أجل صحة أفضل للجميعالمركز الوسيط بوعرقوب هو مؤسسة صحية عمومية تقع في معتمدية بوعرقوب من ولاية نابل في تونس، ويعمل المركز على تقريب الخدمات الصحية من مواطني الجهة وتنظيم حملات تقصي للأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم وحصص تثقيف صحي وحملات توعية وتثقيف صحي في فضاءات مختلفة مثل دور الثقافة.