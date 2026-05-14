نيودلهي تحتضن الاجتماع الثاني لفريق العمل التونسي الهندي للتجارة والاستثمار

احتضنت العاصمة الهندية نيودلهي، يومي 11 و12 ماي 2026، أشغال الاجتماع الثاني لفريق العمل المشترك للتجارة والاستثمار التونسي الهندي، وذلك لبحث آفاق تطوير التبادل التجاري وتعزيز الاستثمار المشترك بين البلدين.وأوردت سفارة تونس بنيودلهي بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن هذه النقاشات مكنت من تبادل الآراء حول سبل دعم التعاون الثنائي وتعزيز تنافسية الصادرات التونسية إلى جانب استعراض التحديات المرتبطة بالنفاذ إلى السوق الهندية خاصة في ما يتعلق بالرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات التونسية ذات القيمة المضافة العالية على غرار زيت الزيتون والتمور.وفي هذا الإطار، نظم الوفد التونسي حصة تذوق لزيت الزيتون التونسي تم خلالها تقديم عدد من أصناف الزيت البكر الممتاز بهدف التعريف بخصائصه وجودته العالية لدى المتدخلين الهنود.كما عقد الوفد التونسي لقاء عمل مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية تم خلاله بحث سبل تعزيز المبادلات التجارية بين تونس والهند لاسيما من خلال إحداث مجلس أعمال مشترك تونسي هندي.وأدى الوفد، بالمناسبة، زيارة إلى إحدى المناطق الاقتصادية الخاصة بالهند للاطلاع على الصناعات ذات التقنيات العالية في قطاع النسيج.وعكس هذا الاجتماع الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية التونسية الهندية وترجمة الإمكانات المتاحة إلى مشاريع تعاون ملموسة، بما يفتح آفاقا جديدة أمام الفاعلين الاقتصاديين في تونس والهند.رصد