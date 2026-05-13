Industry Innovation Day 2026 : l’écosystème tunisien mobilisé pour l’industrie automobile de demain

Quatre grands axes de réflexion



Un événement B2B à capacité limitée



Les organisateurs



La nouvelle édition de l’Industry Innovation Day (IID) se tiendra le jeudi 4 juin 2026 en Tunisie, à l’initiative de AHK Tunisie, en partenariat avec Tunisian Automotive Association et avec le soutien de GIZ Tunisie.Cette manifestation réunira décideurs, experts sectoriels et partenaires stratégiques autour des grandes transformations qui redessinent actuellement l’industrie automobile mondiale, avec pour objectif d’identifier les opportunités et les défis pour la Tunisie.Depuis sa première édition en 2018, l’Industry Innovation Day met en lumière, tous les deux ans, les tendances, innovations et savoir-faire du secteur industriel. L’édition 2026 sera entièrement consacrée à l’industrie automobile, aujourd’hui considérée comme l’un des piliers de l’économie tunisienne.Le secteur compte plus de 280 entreprises et près de 120 000 emplois en 2025, générant environ 3,9 milliards d’euros d’exportations, principalement vers l’Europe, notamment l’Allemagne et la France. Dans un contexte international marqué par l’électrification des véhicules, la digitalisation des chaînes de production et le développement de l’économie circulaire, la Tunisie entend renforcer son positionnement en tant que hub industriel stratégique en Afrique du Nord.L’édition 2026 s’articulera autour de quatre panels thématiques de haut niveau :: les grandes tendances du secteur automobile à l’échelle internationale ;: les nouvelles opportunités au-delà des marchés traditionnels ;: les innovations qui façonnent l’avenir durable de l’industrie automobile ;: l’adaptation des compétences aux nouveaux défis du secteur.Des experts tunisiens et internationaux, issus du monde industriel, académique et institutionnel, participeront aux différentes sessions, aux côtés d’acteurs majeurs de l’écosystème automobile mondial.La journée sera également marquée par plusieurs séquences de networking destinées à favoriser les partenariats, encourager les échanges stratégiques et co-construire une vision opérationnelle entre industriels, investisseurs, établissements académiques et pouvoirs publics.Les organisateurs indiquent que les inscriptions sont désormais ouvertes gratuitement via le site officiel :Compte tenu du caractère exclusif B2B de l’événement et du fort engouement enregistré lors des précédentes éditions, le nombre de places sera limité.AHK Tunisie fait partie du réseau mondial des chambres de commerce allemandes à l’étranger, présent dans 93 pays avec 150 implantations. Fondée en 1979, la structure accompagne aujourd’hui près de 1 000 entreprises membres dans leurs activités économiques et commerciales.Tunisian Automotive Association représente l’industrie des composants automobiles en Tunisie depuis 2016 et fédère industriels, équipementiers et fournisseurs du secteur autour du développement de la compétitivité du pays à l’international.Cette édition bénéficie du soutien du programme “Invest for Jobs – Emploi décent pour une transition juste”, à travers un projet mis en œuvre par GIZ Tunisie sous la tutelle du ministère tunisien de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie.