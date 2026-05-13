JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 16:32 Tunis

ندوة وطنية حول "الاسرة المتماسكة" يوم 14 ماي الجاري بمقر منظمة "الالكسو"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a04425c928905.01780951_kmifqhejlgnop.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Mai 2026 - 15:41 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تنظم، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، غدا الخميس 14 ماي الجاري، ندوة وطنية بعنوان "الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي"، وذلك بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو".

وتشرف على افتتاح الندوة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية ورئيسة منظمة الأسرة العربية، وفاء الكيلاني، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، محمد ولد عمر والأمينة العامة لمنظمة الأسرة العربية، هادية بهلول.


ويتضمن برنامج الندوة، التي تنتظم في إطار احتفاء تونس باليوم العالمي للأسرة الموافق لـ15 ماي، تقديم الإطار المفاهيمي للموضوع إلى جانب التطرق إلى تأثير التغيرات السكانية والديمغرافية على الأسرة فضلا عن تنظيم جلستين حواريتين بعنوان "السياسات العمومية في مجال الأسرة" و"الأسرة والرهانات المعاصرة: شهادات من الواقع".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329192

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 13 ماي 2026 | 26 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:00
19:20
16:04
12:23
05:14
03:32
الرطــوبة:
% 36
Babnet
Babnet26°
26° Babnet
الــرياح:
11.32 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-17
28°-15
26°-18
23°-16
23°-16
  • Avoirs en devises 25733,7
  • (12/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,40455 DT
  • (12/05)
  • 1 $ = 2,87022 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/05)     2695,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/05)   28100 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>