ندوة وطنية حول "الاسرة المتماسكة" يوم 14 ماي الجاري بمقر منظمة "الالكسو"

تنظم، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، غدا الخميس 14 ماي الجاري، ندوة وطنية بعنوان "الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي"، وذلك بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو".وتشرف على افتتاح الندوة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية ورئيسة منظمة الأسرة العربية، وفاء الكيلاني، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، محمد ولد عمر والأمينة العامة لمنظمة الأسرة العربية، هادية بهلول.ويتضمن برنامج الندوة، التي تنتظم في إطار احتفاء تونس باليوم العالمي للأسرة الموافق لـ15 ماي، تقديم الإطار المفاهيمي للموضوع إلى جانب التطرق إلى تأثير التغيرات السكانية والديمغرافية على الأسرة فضلا عن تنظيم جلستين حواريتين بعنوان "السياسات العمومية في مجال الأسرة" و"الأسرة والرهانات المعاصرة: شهادات من الواقع".