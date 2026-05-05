نجاح عمليات زرع أعضاء من متبرّع متوفّى دماغيّا بالمهدية إلى مرضى في حاجة لنقل أعضاء

Publié le Mardi 05 Mai 2026 - 19:35
      
تكلّلت، ليلة البارحة، علمية نقل 3 أعضاء من متبرّع متوفّى دماغيًا بولاية المهدية، وبعد موافقة عائلته، إلى مرضى بحاجة إلى عميلة زرع أعضاء، بالنجاح، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء.

و أسفرت العملية عن النجاح في زراعة قلب بمستشفى الرابطة وزراعة كليتين لفائدة مريضين من القائمة الوطنية للانتظار.


وجرت العملية، حسب البلاغ، في إطار تنسيق محكم بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية، حيث تمّ تأمين نقل الفريق الطبي بواسطة مروحية، بما مكّن من التدخل في آجال قياسية وضمان أفضل ظروف النجاح.


وأكدت وزارة الصحة أن هذا الإنجاز يبرهن مجددًا على قدرة المستشفيات العمومية على تقديم خدمات صحية عالية الاختصاص، وجاهزيتها لإنقاذ الأرواح متى توفرت كل شروط التنسيق والتعبئة.

وتكشف إحصائيات المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، التي حصلت عليها وكالة تونس افريقيا للأنباء، في وقت سابق، عن حجم الحاجة المتزايدة إلى التبرع بالأعضاء في تونس، خاصة أن أكثر من 14 ألف تونسي يخضعون لتقنية تصفية الدم، حوالي 30% منهم في حاجة ماسة إلى زرع كلية لتحسين نوعية حياتهم وإنقاذهم من المعاناة المستمرة.

ويبلغ، حسب ذات الإحصائيات، عدد المرضى المدرجين على قوائم الانتظار حوالي 1800 مريض، من بينهم نحو 1600 في انتظار زرع كلية، فيما ينتظر حوالي 50 مريضًا زرع قلب، و50 آخرون زرع كبد.

ورغم الجهود المبذولة، يبقى عدد عمليات الزرع من متبرعين متوفين دماغيًا محدودًا، إذ تم إلى حدود 5 أكتوبر 2025 تنفيذ 30 عملية زرع كلى وكبد وقلب فقط، متأتية من 10 متبرعين متوفين دماغيا، وفق ذات الإحصائيات.
