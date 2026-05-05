Babnet

البطولة الافريقية للسباحة (وهران 2026) - يوسف دومة يحرز فضية سباق 800 م سباحة حرة أواسط

Publié le Mardi 05 Mai 2026 - 18:42
      
أحرز السباح التونسي يوسف دومة الميدالية الفضية لسباق 800 م سباحة حرة في صنف الأواسط اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة افريقيا للسباحة في صنفي الاواسط والاكابر (ذكورا واناثا) التي تقام بمدينة وهران الجزائرية الى غاية 10 ماي الجاري.
وقطع دومة مسافة السباق في توقيت قدره 8دق و15ث و20 جزء بالمائة خلف الجنوب افريقي أدريان فان ويك صاحب الميدالية الذهبية بزمن قدره 8دق و11ث و69 جزء المائة. وعادت الميدالية البرونزية الى المصري حسام معاذ بتوقيت 8دق و21ث و05 جزء بالمائة.
وتشارك السباحة التونسية في هذه البطولة الافريقية بتسعة سباحين موزعين بين عنصرين اثنين في صنف الكبريات هما حبيبة بالغيث (50 م و100 م و200 م سباحة على الصدر) وكنزة الشعشاعي (50 م و100 م سباحة حرة / 50 م و100 م و200 م سباحة على الظهر / 50 م فراشة) وسبعة عناصر في صنفي الاواسط والوسطيات هم محمد ياسين بن عجمية (400 م و800 م و1500 م سباحة حرة و200 م سباحة على الظهر) ويوسف دومة (400 م و800 م و1500 م سباحة حرة و200 م سباحة على الظهر) وإسراء العوام (50 م و100 م سباحة حرة و50 م و100 م و200 م سباحة على الظهر) وإيلاف عمري (50 م و100م و200 م سباحة على الصدر)و إيلاف الزواغي (200 م و400 م و800 و1500 م سباحة حرة) وزينب بن طاهر (200 م و400 م و800 و1500 م سباحة حرة) وقمر دربال (50 م و100 م و200 م سباحة على الظهر).
