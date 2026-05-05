الحرس الوطني: الإطاحة بشبكة دولية للمخدرات وغسل الأموال

Publié le Mardi 05 Mai 2026 - 10:23
      
أطاحت وحدات الحرس الوطني ، بشبكة إجرامية دولية تنشط في تهريب القنب الهندي نحو تونس، مع كشف دقيق لمسالك التمويل وغسل الأموال، بما في ذلك استخدام العملات الرقمية المشفّرة.

وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني ، في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، بأنه في إطار الحرب المفتوحة على شبكات التهريب الدولي للمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود، تمكنت وحداتها من توجيه ضربة قاصمة لشبكة دولية خطيرة، وذلك إثر عملية نوعية دقيقة ومعقّدة .


وشملت العملية الأمنية تونس الكبرى وسوسة والمنستير والقيروان وجندوبة وقفصة والقصرين ، وامتدت على مدى 10 أشهر من العمل الاستخباراتي والميداني المتواصل، نفذتها الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس، بالتنسيق المحكم مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 02، وتحت إشراف مباشر من الإدارة العامة للحرس الوطني.


وأسفرت عن الاحتفاظ بـ 67 عنصرا بين تونسيين وأجانب مع إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 62 شخصا، مع إدراج 29 آخرين في التفتيش ، وحجز 106.5 كغ من مخدر القنب الهندي ، وحجز مبالغ مالية ضخمة تُقدّر بـ 1 مليار و442 ألف دينار ، ومصوغ بقيمة تناهز 600 ألف دينار

كما تم حجز 26 وسيلة نقل مستعملة في التهريب أو متأتية من عائدات غير مشروعة، وتحرير قرابة 20 محضرا عدليا تشمل جرائم مخدرات، صرافة موازية، وغسل أموال عبر العملات الرقمية.
  • Radio Diwan
