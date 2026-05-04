البطولة الافريقية للمصارعة الشاطئية تحت 17 عاما: العناصر التونسية تحرز سبع ميداليات منها ثلاث ذهبيات

أحرز المنتخب التونسي للمصارعة الشاطئية للفتيان والفتيات تحت 17 سنة اليوم الاثنين سبع ميدااليات منها 3 ذهبيات في البطولة الافريقية المقامة بمدينة الاسكندرية المصرية.وكان التألق من نصيب منتخب الفتيات، باحرازه ميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزية.وجاءت الميداليتان الذهبيتان لمنتخب الفتيات عن طريق رحمة الرزقي (وزن 55 كلغ) وفاطمة بن حسن (وزن 75 كلغ) فيما نالت آمنة الهمامي الفضية (وزن 65 كلغ) وتسنيم عثيمني البرونزية (وزن 45 كلغ)أما منتخب الفتيان فقد قد نال ثلاث ميداليات توزعت بيين ذهبية عن طريق محمد ربيع بن صالح (وزن 60كغ) ومحمد أمين الفرشيشي الذي نال الفضية (وزن 90كلغ) فيما اكتفى محمد علي خذري بالميدالية البرونزية (وزن 80كلغ).