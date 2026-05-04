Babnet   Latest update 23:08 Tunis

البطولة الافريقية للمصارعة الشاطئية تحت 17 عاما: العناصر التونسية تحرز سبع ميداليات منها ثلاث ذهبيات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f90c9086f872.91946733_lpfnheqkojigm.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 04 Mai 2026 - 22:14 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أحرز المنتخب التونسي للمصارعة الشاطئية للفتيان والفتيات تحت 17 سنة اليوم الاثنين سبع ميدااليات منها 3 ذهبيات في البطولة الافريقية المقامة بمدينة الاسكندرية المصرية.
وكان التألق من نصيب منتخب الفتيات، باحرازه ميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزية.


وجاءت الميداليتان الذهبيتان لمنتخب الفتيات عن طريق رحمة الرزقي (وزن 55 كلغ) وفاطمة بن حسن (وزن 75 كلغ) فيما نالت آمنة الهمامي الفضية (وزن 65 كلغ) وتسنيم عثيمني البرونزية (وزن 45 كلغ)
أما منتخب الفتيان فقد قد نال ثلاث ميداليات توزعت بيين ذهبية عن طريق محمد ربيع بن صالح (وزن 60كغ) ومحمد أمين الفرشيشي  الذي نال الفضية (وزن 90كلغ) فيما اكتفى محمد علي خذري بالميدالية البرونزية  (وزن 80كلغ).
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328664

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 04 ماي 2026 | 17 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:49
19:12
16:03
12:23
05:22
03:44
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet27°
20° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-15
29°-18
24°-17
23°-16
25°-16
  • Avoirs en devises 25007,4
  • (04/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (04/05)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/04)     2890,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/04)   28093 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>