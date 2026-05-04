اليوم العالمي لحرية الصحافة: مجلس الصحافة يدعو الى الالتزام بالمرجعية الأخلاقية الجامعة للصحفيين التونسيين

أصدر مجلس الصحافة، اليوم الاثنين، بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة دعا فيه كافة الصحفيين وسائر الفاعلين في القطاع إلى الالتزام بالمرجعية الأخلاقية الجامعة للصحفيين التونسيين وهي مدونة أخلاقيات المهنة.وحث المجلس على العمل على للإرتقاء بالممارسة الصحفية بما يخدم الصالح العام ويحمي الجمهور ويعزز ثقته في وسائل الإعلام، ودعا الى دعم اختصاص هيئات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والمحددة في الإعلان العالمي لأخلاقيات المهنة للصحفيين.وشدد مجلس الصحافة في بيانه على أن الالتزام بالأخلاقيات المهنية مسؤولية مشتركة وحلقة مترابطة في البيئة المهنية لا تقتصر على الصحفيين فقط، بل تشمل أيضا أصحاب ومديري المؤسسات الإعلامية بوصفهم شركاء في الإنخراط في مسارات التعديل الذاتي الفعال، خصوصا مع ما تعيشه الساحة الإعلامية من فراغ تعديلي فتح المجال أمام خروقات جسيمة لقواعد مهنة الصحافة وأخلاقياتها القائمة خاصة على مبادئ النزاهة وشفافية المعلومة.من جهة أخرى لاحظ ان الاستعمال غير المسؤول للتطبيقات المتعددة للذكاء الاصطناعي اصبح يُثير هواجس مهنية وأخلاقية متعددة وأساسها التلاعب الرقمي والتضليل الإعلامي والمحتويات الزائفة وتواتر السرديات النمطية ونزاعات الكراهية والتحريض.وأكد في هذا الصدد أن مهامه الأساسية تتمثل في صون احترام القواعد الأخلاقية للمهنة والنظر في شكاوى الجمهور والتعهد التلقائي بالإخلالات التي تمس من حق هذا الجمهور، ووجه في هذا الاطار دعوة إلى زيارة موقعه الرسمي على العنوان التالي: www.conseildepresse.tn وتبليغ الشكاوى على البريد الإلكتروني الخاص بتقبلها وهو: conseildepressetunisie@gmail.comيذكر ان مجلس الصحافة المحدث ببادرة من جمعية دعم مجلس الصحافة وبمقتضى مرسوم الجمعيات لسنة 2011، يمثل ثلاث جهات وهي الصحفيون وأصحاب المؤسسات والجمهور ويتكون مكتبه التنفيذي من 9 أعضاء ويعمل بشكل تطوعي طيلة عهدته.