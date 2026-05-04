البنتاغون يعلن تدمير زوارق إيرانية وطهران تنفي

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية أن قواتها شنت هجمات ودمرت ستة زوارق إيرانية صغيرة، في المقابل، وصفت وسائل إعلام إيرانية رسمية الرواية الأمريكية بأنها "كاذبة" ومضللة.جاءت هذه التطورات بعد ساعات من إعلان الرئيس ترامب، مساء الأحد، عن بدء "مشروع الحرية"، وهي عملية عسكرية تهدف إلى تحرير السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز نتيجة الحرب الدائرة مع إيران منذ 28 فيفري الماضي.وقال مسؤول عسكري أمريكي، تحدث لشبكة "فوكس نيوز" بشرط عدم الكشف عن هويته، إن الحرس الثوري الإيراني حاول إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ لعرقلة تحرك السفن التجارية في إطار "مشروع الحرية"، مما دفع القوات الأمريكية إلى الرد وتدمير الزوارق الإيرانية.في المقابل، بث التلفزيون الإيراني الرسمي بيانا عن مسؤول عسكري إيراني وصف فيه الادعاءات الأمريكية بشأن إغراق عدد من الزوارق الحربية الإيرانية بأنها "كاذبة" و"مضللة". وأكد المسؤول أن القوات الإيرانية لا تزال تسيطر بالكامل على الممر المائي، مشددا على أن "أي سفن تحاول العبور دون التنسيق مع طهران ستواجه خطرا جسيما".وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تعمل حاليا في الخليج بعد أن عبرت مضيق هرمز بنجاح في إطار دعم "مشروع الحرية". وأضافت القيادة أن قواتها تساعد بنشاط في استعادة عبور الشحن التجاري، مشيرة إلى أن 15 ألف جندي أمريكي، وأكثر من 100 طائرة برية وبحرية، وطائرات بدون طيار متعددة المجالات، ومدمرات موجهة بالصواريخ تشارك في العملية الجديدة.كما أعلنت "سنتكوم" أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا المضيق بنجاح "كخطوة أولى" في مهمة ترامب.ومن جانبها، أصدرت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية بيانا حذرت فيه البحرية الأمريكية من دخول مضيق هرمز، مؤكدة أن "أمن مضيق هرمز يقع تحت سيطرة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي جميع الظروف، يجب أن يتم أي عبور آمن بالتنسيق مع القوات المسلحة". وهدد البيان صراحة بمهاجمة أي قوات عسكرية أجنبية تحاول دخول المضيق أو الاقتراب منه وخاصة القوات الأمريكية.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، في بيان نقلته وكالة "تسنيم": "لن يتم تحديد مصير الملاحة في الخليج عبر سيناريوهات تبادل الاتهامات الأمريكية. طهران هي التي تحدد قواعد الاشتباك، وأي تحرك أمريكي لتوجيه السفن دون التنسيق معنا سيعتبر تجاوزا للخطوط الحمراء".يُذكر أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بدأت في 28 فيفري الماضي، ودخلت هدنة هشة حيز التنفيذ في 8 أفريل، بينما تستمر الجهود الدبلوماسية عبر الوسطاء (وخاصة باكستان) للتوصل إلى اتفاق دائم.وتستمر التوترات في المنطقة مع إصرار طهران على أن إدارة مضيق هرمز هي "حق أصيل" لإيران، في مقابل إصرار واشنطن على استئناف الملاحة في هذا الممر الحيوي الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية.