سفارة فرنسا لدى تونس تهنئ وزارة الخارجية بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها

هنأت سفارة فرنسا لدى تونس، اليوم الإثنين، كافة فرق وزارة الشؤون الخارجية والهجرة وشؤون التونسيين بالخارج، على عملها المتميز، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الوزارة (3 ماي 1956)، معبرة عن تمنيانتها بأن يكون الاحتفال بسبعين عام من العلاقات الفرنسية-التونسية "بداية عهد جديد من النجاح والشراكة المثمرة".

واعتبرت السفارة في بيان، نشرته اليوم الإثنين، أن الدبلوماسية التونسية جسدت الالتزام والرؤية والحوار على مدى سبعة عقود، بما عزز مكانة تونس على الساحة الدولية، واضطلعت بدور محوري في ترسيخ قيم السلام والتعاون والتضامن، لاسيما من خلال شراكات مميزة كتلك القائمة بين فرنسا وتونس.


وأكدت أن العلاقات بين تونس وفرنسا أصبحت "أكثر قوة وحيوية من أي وقت مضى"، بفضل وجود خمس قنصليات عامة (باريس، ستراسبورغ، ليون، مرسيليا، ونيس) وأربع قنصليات (بانتان، تولوز، غرونوبل، ومونبلييه) وأربع وكالات قنصلية (تولون، ليل، أجاكسيو، وبوردو)، إلى جانب جالية تونسية تضم أكثر من مليون تونسي في فرنسا.


كما عبّرت السفارة عن افتخار فرنسا بصداقتها مع تونس، وبالعمل بتعاون وثيق مع الدبلوماسية التونسية التي وصفتها ب "الرائدة في العالم العربي والضامنة لقيم ومبادئ الأمم المتحدة"، مؤكدة العزم على مواصلة كتابة فصول جديدة لهذه الشراكة المتكافئة القائمة على الاحترام المتبادل، والموجهة بثبات نحو مستقبل العلاقات الأوروبية-المغاربية.

وأوردت في هذا السياق، مقولة لسفيرة فرنسا لدى تونس آن جيجين "الدبلوماسية هي فن بناء الجسور.. والجسور بين فرنسا وتونس كثيرة وقوية، ونحن نعمل بلا كلل على تعزيزها".

يشار الى أن وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، أحيت اليوم الإثنين، الذكرى السبعين لإحداثها، من خلال موكب انتظم بمقرّها بالعاصمة، وحضره عدد من الدبلوماسيين من أجيال مختلفة امتدت من ستينيات إلى تسعينات القرن الماضي وصولا إلى الجيل الحالي، إلى جانب ثلة من الضيوف.

وانطلق الموكب بتحية العلم على أنغام النشيد الوطني، يليها القاء الكلمة الإفتتاحيّة لوزير الشؤون الخارجيّة محمّد علي النفطي، ليتم على إثرها عرض شريط فيديو كلمسة وفاء لعدد من السفراء الراحلين، الى جانب تقديم شعار سبعينية إحداث الوزارة من خلال الرقم 70 ، وافتتاح معرض وثائقي يعكس أهم محطات الديبلوماسية التونسية.
