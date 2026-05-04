وزارة الشؤون الدينية تقدم مجموعة من التوجيهات للحجيج قبل إنطلاق رحلاتهم نحو البقاع المقدسة

دعت وزارة الشؤون الدينية، في بلاغ أصدرته اليوم الإثنين، جميع الحجيج الميامين، إلى ضرورة التثبت من موعد إنطلاق رحلتهم، والحضور إلى المطار قبل خمس ساعات من موعد إقلاع الطائرة، إلى جانب اصطحاب جواز السّفر والتذكرة ودفتر التلاقيح.كما ذكّرت الوزارة، بأن الحقائب المسموح باصطحابها تتمثل في حقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كغ، إلى جانب حقيبة يد لا يتعدى وزنها 8 كغ، مشيرة إلى أن جميع الحجيج غير معنيين بالطابع الجبائي للسفر.وأضافت أنه لمزيد المعلومات يمكن الاتصال على الرقم الأخضر 80101863.يشار الى أن المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي، كان أكد في تصريح ل /وات/ يوم 29 أفريل الفارط، أن العدد الجملي لحجيج تونس خلال الموسم الحالي يبلغ 10 آلاف و982 حاجًا وحاجة، وأن أولى الرحلات نحو البقاع المقدسة ستكون يوم 7 ماي الجاري عبر الخطوط التونسية، فيما تنطلق آخر الرحلات يوم 22 ماي عبر الخطوط السعودية.