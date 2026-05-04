شركة Taiking Electronics تختار تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين.

Publié le Lundi 04 Mai 2026 - 17:41
      
اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الإثنين 04 ماى 2026 بوفد من شركة Taiking Electronics التي اختارت تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين.
وضم الوفد كل من Moli Chen المدير التنفيذي والسيد Kurt Wong المدير العام للشركة التي استكملت جميع مراحل الإعداد من ذلك إقتناء الأرض.
وسينطلق نشاط شركة Taiking Electronics Tunisia المتخصصة في الصناعات الميكانيكية من ذلك صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة باستثمارات تناهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى ستمكن من احداث قرابة 300 موطن شغل ، وسيوجه انتاج المؤسسة للتصدير كليا.

وقدم Moli Chen بالمناسبة عرضا حول نشاط المؤسسة الأم إلى جانب خططها وبرامجها الاستراتيجية الرامية الى مزيد تعزيز النشاط وتوسيعه باعتماد احدث التقنيات بما يرسخ قدراتها لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية.
وبين Moli Chen ان اختيار تونس لإقامة اول نواة للشركة الأم على مستوي الإنتاج خارج الصين جاء بعد دراسات معمقة أكدت ما لتونس من ميزات وإمكانيات لانجاح برامج الشركة وتحقيق اهدافها.
من جانبه اعرب سمير عبد الحفيظ عن ارتياحه لاختيار تونس ، مؤكدا إستعداد الوزارة وهياكلها ذات العلاقة بالاستثمار لتقديم الدعم الضروري وتوفير المرافقة اللازمة حتى تتمكن الشركة من الإنطلاق في العمل والإنتاج في احسن الظروف وافضل الآجال.

هذا و انعقدت الجلسة بحضور المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والمكلف بتسيير الهيئة التونسية للإستثمار جلال الطبيب وعدد من إطارات الوزارة والهيئة التونسية للإستثمار والمدير العام للقطب التنموي بسوسة (novation city) هشام التركي.
