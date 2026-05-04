توقيع عقد بين قطب المنافسة بسوسة والشركة الصينية "تايكينغ الكترونيك"لاقتناء قطعة ارض لاقامة مشروع صناعي

وقع قطب المنافسة بسوسة وشركة "تايكانغ إلكترونيكس" تونس، الممثلة للمجموعة الصينية المتخصصة في أنظمة الميكانيك الالكترونية الدقيقة لصناعة السيارات،الاثنين، عقد اقتناء قطعة أرض ستخصص لإقامة المشروع الصناعي للشركة في تونس، وفق ما أعلنته الهيئة التونسية للاستثمار (TIA).

ودخل هذا المشروع، المندرج في إطار تعزيز التعاون الصيني التونسي، حديثا مرحلته العملية، بما يمهّد لانطلاق الأشغال قريبًا وبدء الأنشطة الصناعية في الموقع، بهدف دعم إحداث مواطن شغل جديدة، ونقل الخبرات، وتحسين اندماج تونس في سلاسل القيمة العالمية.


وحسب الهيئة التونسية للاستثمار، فإن هذا الإنجاز يجسّد مرة أخرى قدرة تونس على استقطاب استثمارات صناعية مهيكلة وتحويل الفرص إلى مشاريع ذات تأثير اقتصادي كبير.


وللتذكير، فقد شارك وفد يضم نحو عشرة مزوّدين صينيين، من بينهم ممثلون عن شركة "تايكانغ إلكترونيكس"، خلال شهر سبتمبر 2025، في لقاء خُصّص لقطاع مكوّنات السيارات، وذلك لاستكشاف إلامكانيات التي توفرها تونس كمنصة إقليمية محورية لصناعة السيارات.

