هيئة السوق المالية تنشر القوائم المالية لوسطاء البورصة ومؤشراتهم المالية على موقعها الرسمي

نشرت هيئة السوق المالية على موقعها الرسمي القوائم المالية السنوية لوسطاء البورصة المختومة في 31 ديسمبر 2025، إلى جانب أبرز المؤشرات المالية المتعلقة بأنشطتهم.وأوضحت الهيئة، في بلاغ صادر عنها، أن هذه الخطوة تعكس حرصها على وضع معلومات مالية موثوقة وموحدة وسهلة النفاذ على ذمة المستثمرين والعموم، بما يساهم في تحسين وضوح الرؤية بشأن قطاع الوساطة في البورصة وتمكين المتابعين من مراقبة أدائه ومخاطره بشكل أكثر نجاعة.وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تندرج أيضا ضمن تكريس الدور المحوري للإفصاح المالي في دعم مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز ثقة المدخرين، فضلا عن تدعيم حماية أموال الحرفاء والحفاظ على نزاهة السوق المالية.وبيّنت أن القوائم المالية لوسطاء البورصة متاحة للعموم عبر موقعها الإلكتروني، إلى جانب المؤشرات المالية الرئيسية الخاصة بهم لسنة 2025.وفي سياق متصل، ذكّرت الهيئة بأنها كانت قد أعلنت، في جوان 2025، عن اعتماد نشر القوائم المالية لكل من وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير على موقعها الرسمي بداية من سنة 2025، وذلك في إطار دعم مبادئ الشفافية والحوكمة والنفاذ إلى المعلومة.كما دعت الهيئة، في هذا الإطار، مختلف المتدخلين المعنيين إلى إيداع قوائمهم المالية السنوية مرفقة بتقرير مراقب الحسابات لدى مصالحها، في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم حساباتهم، ضمانا لحسن سير الإفصاح المالي واحترام الآجال القانونية.