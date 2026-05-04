الحرس الثوري الإيراني ينفي صحة التقارير الأمريكية عن عبور سفن لمضيق هرمز

Publié le Lundi 04 Mai 2026 - 17:12
      
نفى الحرس الثوري الإيراني التقارير الأمريكية عن عبور سفن تجارية لمضيق هرمز خلال الساعات القليلة الماضية، مؤكدا أن ادعاءات المسؤولين الأمريكيين لا أساس لها من الصحة.

وقال الحرس الثوري في بيان: "لم تعبر أي سفينة تجارية أو ناقلة نفط خلال الساعات الماضية من مضيق هرمز، وادعاءات المسؤولين الأمريكيين لا أساس لها من الصحة وهي كاذبة تماما".


وأكد الحرس الثوري أن أي تحركات بحرية تخالف المبادئ والبروتوكولات المعلنة من قبل بحريته ستواجه "مخاطر جسيمة"، مشددا على أنه سيتم توقيف السفن المخالفة بالقوة.


وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قد أعلنت يوم الاثنين أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا مضيق هرمز في إطار عملية "مشروع الحرية"، وهي عملية تهدف إلى استئناف حركة الملاحة.

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق عملية "مشروع الحرية" لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز.

هذا وأكد الجيش الإيراني اليوم الاثنين أنه منع دخول المدمرات الأمريكية إلى مضيق هرمز، وذلك تزامنا مع إعلان "سنتكوم" أن قواتها باشرت اليوم تنفيذ "مشروع الحرية".
الاثنين 04 ماي 2026 | 17 ذو القعدة 1447
