اختتام مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما: تتويج العرض التونسي “وحدي” وتكريم أسماء عربية
أُسدل الستار على فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما، التي انتظمت من 30 أفريل إلى 3 ماي 2026 تحت شعار “ربيع المونودراما بالعاصمة”، وحملت اسم الفنان الراحل فتحي الهداوي تكريمًا لمسيرته الفنية.
واحتضنت قاعة الفن الرابع بالعاصمة حفل الاختتام، الذي شهد تكريم عدد من الأسماء المسرحية العربية والتونسية، من بينهم خالد جلال (مصر)، سامي الجمعان (السعودية)، رمضان المزداوي (ليبيا)، حيدر منعثر (العراق)، إلى جانب الفنانة التونسية ريم عبروق.
هيمنة تونسية على الجوائزتميّزت السهرة الختامية بتتويج العرض التونسي “وحدي” بحصّة الأسد من الجوائز، حيث نال:
* جائزة المونو الذهبي 2026
* جائزة أفضل تمثيل: أسامة كشكار
* جائزة أفضل نص: وليد دغسني
قائمة الجوائز* المونو الذهبي: عرض “وحدي” (تونس)
* المونو الفضي: عرض “بَيّة” (تونس)
* المونو البرنزي: عرض “على المعبر” (فلسطين)
* أفضل ممثل: أسامة كشكار – “وحدي”
* أفضل نص: وليد دغسني – “وحدي”
لجنة التحكيم وبرنامج متنوعوضمّت لجنة التحكيم نخبة من الفنانين العرب، وهم خالد جلال وإدريس بن حداد ونجاة نجم.
كما تضمن برنامج المهرجان محورًا خاصًا بالمونودراما الشبابية، إلى جانب عروض للحكواتيين، في تجربة فنية جمعت بين أشكال تعبير متعددة، عكست دور المسرح في مقاربة قضايا الإنسان والمجتمع.
ويُذكر أن هذه الدورة ترأسها الفنان إكرام عزوز، مؤكدةً تواصل إشعاع هذا الموعد المسرحي في الساحة الثقافية التونسية والعربية.
واحتضنت قاعة الفن الرابع بالعاصمة حفل الاختتام، الذي شهد تكريم عدد من الأسماء المسرحية العربية والتونسية، من بينهم خالد جلال (مصر)، سامي الجمعان (السعودية)، رمضان المزداوي (ليبيا)، حيدر منعثر (العراق)، إلى جانب الفنانة التونسية ريم عبروق.
هيمنة تونسية على الجوائزتميّزت السهرة الختامية بتتويج العرض التونسي “وحدي” بحصّة الأسد من الجوائز، حيث نال:
* جائزة المونو الذهبي 2026
* جائزة أفضل تمثيل: أسامة كشكار
* جائزة أفضل نص: وليد دغسني
قائمة الجوائز* المونو الذهبي: عرض “وحدي” (تونس)
* المونو الفضي: عرض “بَيّة” (تونس)
* المونو البرنزي: عرض “على المعبر” (فلسطين)
* أفضل ممثل: أسامة كشكار – “وحدي”
* أفضل نص: وليد دغسني – “وحدي”
لجنة التحكيم وبرنامج متنوعوضمّت لجنة التحكيم نخبة من الفنانين العرب، وهم خالد جلال وإدريس بن حداد ونجاة نجم.
كما تضمن برنامج المهرجان محورًا خاصًا بالمونودراما الشبابية، إلى جانب عروض للحكواتيين، في تجربة فنية جمعت بين أشكال تعبير متعددة، عكست دور المسرح في مقاربة قضايا الإنسان والمجتمع.
ويُذكر أن هذه الدورة ترأسها الفنان إكرام عزوز، مؤكدةً تواصل إشعاع هذا الموعد المسرحي في الساحة الثقافية التونسية والعربية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328642