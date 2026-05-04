اختتام مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما: تتويج العرض التونسي “وحدي” وتكريم أسماء عربية

هيمنة تونسية على الجوائز



قائمة الجوائز



لجنة التحكيم وبرنامج متنوع



أُسدل الستار على فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما، التي انتظمت من 30 أفريل إلى 3 ماي 2026 تحت شعار، وحملت اسم الفنان الراحل فتحي الهداوي تكريمًا لمسيرته الفنية.واحتضنت قاعة الفن الرابع بالعاصمة حفل الاختتام، الذي شهد تكريم عدد من الأسماء المسرحية العربية والتونسية، من بينهم خالد جلال (مصر)، سامي الجمعان (السعودية)، رمضان المزداوي (ليبيا)، حيدر منعثر (العراق)، إلى جانب الفنانة التونسية ريم عبروق.تميّزت السهرة الختامية بتتويج العرض التونسيبحصّة الأسد من الجوائز، حيث نال:: أسامة كشكار: وليد دغسني: عرض “وحدي” (تونس): عرض “بَيّة” (تونس): عرض “على المعبر” (فلسطين): أسامة كشكار – “وحدي”: وليد دغسني – “وحدي”وضمّت لجنة التحكيم نخبة من الفنانين العرب، وهم خالد جلال وإدريس بن حداد ونجاة نجم.كما تضمن برنامج المهرجان محورًا خاصًا بالمونودراما الشبابية، إلى جانب عروض للحكواتيين، في تجربة فنية جمعت بين أشكال تعبير متعددة، عكست دور المسرح في مقاربة قضايا الإنسان والمجتمع.ويُذكر أن هذه الدورة ترأسها الفنان إكرام عزوز، مؤكدةً تواصل إشعاع هذا الموعد المسرحي في الساحة الثقافية التونسية والعربية.