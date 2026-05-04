برنامج الابتكار التشاركي يعود في دورته الرابعة يوم 7 ماي الجاري بصفاقس

تنتظم الدورة الرابعة من برنامج صندوق البحث والتطوير والتجديد "COINNOV"، يوم الخميس 7 ماي الجاري، بالقطب التكنولوجي بصفاقس، وذلك في إطار دعم الابتكار التشاركي وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية.ويهدف البرنامج إلى تمكين المؤسسات، وخاصة الصغرى والمتوسطة الصناعية، من تطوير مشاريع مبتكرة بالشراكة مع هياكل البحث إلى جانب توفير مرافقة منظمة لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وتعزيز قدراتها الابتكارية والتنافسية وتسهيل النفاذ إلى آليات تمويل ملائمة.وتندرج هذه الدورة ضمن مقاربة وطنية ترمي إلى تعزيز الربط بين المؤسسات والباحثين ومختلف الفاعلين في منظومة الابتكار بما يساهم في تطوير مشاريع ذات قيمة مضافة عالية على المستويين الاقتصادي والتكنولوجي.ويشارك في فعاليات هذا الحدث عدد من المؤسسات والفاعلين الصناعيين والباحثين وشركاء منظومة الابتكار.ويأتي إحداث صندوق البحث والتطوير والتجديد "COINNOV"، في إطار برنامج دعم استراتيجية الصناعة والتجديد ضمن مشروع النمو النوعي للتشغيل (CQE)، التابع لبرنامج PACE-AMIT، الممول من الاتحاد الأوروبي والتعاون الألماني والذي يتم تنفيذه من قبل GIZ، بالتعاون مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.ويعمل على دعم تحديث الصناعة التونسية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية في القطاعات ذات الأولوية.