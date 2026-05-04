منوبة: تأمين نحو 10 فحوصات ماموغرافي أسبوعيّا بالمستشفى المحلي بطبربة منذ فيفري المنقضي (المديرة الجهويّة للصحة)

يؤمن المستشفى المحلي بطبربة نحو 10 فحوصات تصوير شعاعي "ماموغرام"أسبوعيا ، منذ انطلاق خدمة جهاز الماموغراف الرقمي بهذا المستشفى في موفى فيفري، وذلم بمعدل يوم في الاسبوع، وفق المديرة الجهوية للصحة بمنوبة إيمان الحبّاسي.وأضافت الحبّاسي، في تصريح لصحفيّة "وات"، أنه فور تركيز الجهاز الذي يُعدّ الأول من نوعه على مستوى الجهة وتجربته، وقع إمضاء اتفاقية مع المستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس لربط الجهاز بقسم طبّ الأشعة عن بعد عبر خدمة الانترنات، حتى يتسنى للإطارات الطبية بالقسم الإشراف على قراءة تقارير الأشعة بشكل موازي، وتأمين الخدمات الطبية والتوجيهية اللازمة للمريضات.كما تم التعاقد مع اخصائي أمراض نسائية في وحدة "الماموغراف"، وإطار تصوير بالأشعة في قسم التصوير الطبي لمتابعة حالات الاشتباه التي تتطلب فحوصات إضافية، وإخضاع الحالات لفحوصات كشف بالصدى، ورفع عينات للتحليل بالمستشفى المحلي أين تتوفر أيضا آلة المفراس للتصوير الطبي والتي تم تعزيز المستشفى بها خلال نفس الفترة في إطار برنامج دعم قطاع الصحة في تونس "الصحة عزيزة2"، وفق نفس المصدر.ولفتت المديرة الجهوية للصحّة إلى أن جهاز "الماموغراف" الذي دعّم الصحة النسائية بالمنطقة، وساهم في تقريب الخدمات التشخيصية، وفي ضمان جودة المتابعة الطبية، يغطي الطلبات دون اللجوء إلى قائمة انتظار، وقد عملت الإدارة الجهوية على توجيه الحالات التي تم الاشتباه بها في إطار قوافل الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي"أكتوبر الوردي"، والتي أفضت إلى الاشتباه في 575 حالة من إجمالي 7378 فحص للثدي، ليتم الاتصال بهذه الحالات فور تركيز جهاز "الماموغراف" بمسنشفى طبربة لإتمام المتابعة وتحسين فرص العلاج.ومن المنتظر أن تشهد ولاية منوبة قريبا دخول جهاز "ماموغراف" ثان حيّز الخدمة بعد تركيزه بمركز الصحة الإنجابية بدوار هيشر التابع للمندوبية الجهوية لديوان الأسرة والعمران البشري، بما سيدعم خدمات الديوان في المجال، وتشمل 10 الاف خدمة طبية في تقصي السرطانات الانثوية وخاصة سرطان الثدي، وفق مؤشرات المندوبية الجهويةللسنة المنقضية.