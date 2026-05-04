وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأستاذ والنّاقد المسرحي محمد مسعود إدريس

نعت وزارة الشؤون الثقافية الأستاذ والنّاقد المسرحي محمد مسعود إدريس الذي وافاه الأجل المحتوم اليوم الاثنين 04 ماي 2026.

وقد تقلّد محمد مسعود إدريس عددا من المهام صلب وزارة الشؤون الثقافية منها منصب مستشار لوزير الثقافة في سنتي 2018 و 2019 ومديرا عاما لإدارة الفنون الركحية والفنون السمعية البصرية.


ويعتبر الفقيد من أبرز النّقاد والمؤلفين المسرحيين، وله عديد المؤلفات المسرحية، منها "بيبلوغرافيا المسرح التونسي" وغيرها.


وقد ساهم الرّاحل بأكثر من 40 مقالا علميّا في التّراث والسّياسة والموسيقى والغناء، وتقلّد أيضا رئاسة لجنة الدكتوراه في الجامعة التونسية.
