كرة السلة: المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة يجري تربصا بتونس العاصمة

يستهل اليوم الاثنين المنتخب التونسي لكرة السلة لأقل من 23 سنة (ذكور) تربصا اعداديا بتونس العاصمة، وفق ما اعلنت عنه الجامعة التونسية للعبة على صفحتها الرسمية.وقد تم توجيه الدعوة لثمانية عشر لاعبا للمشاركة في هذا التربص وذلك تحضيرا للرهانات المرتقبة.وتتألف قائمة لاعبي المنتخب التونسي اقل من 23 سنة الذين يشاركون في هذا التربص على النحو الاتي :اسكندر الزغواني وريان الرويسي وخليل الرويسي (النجم الرادسي) ومحمد يوسف الطرهوني وفادي الغربي ونسيم تميم (نجم حلق الوادي) ومحمد أمين بوعوينة ومحمد عزيز المغيربي (الملعب النابلي) وياسين مرموش (نادي كرة السلة بالمهدية) ومحمد صنديد ويوسف الضيف (الشبيبة القيروانية) ووسام الكيسي ومحمد علي صوالحية (النجم الساحلي) ومالك الكسراوي عمر بريك نور حسن (شبيبة المنازه) وفارس بوغانمي (الدالية الرياضية بقرمبالية) ومالك النبهاني (مستقبل مقرين).