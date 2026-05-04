"فهم الضغط النفسي وحسن ادارته" استعدادا لفترة الامتحانات موضوع لقاء علمي يوم الجمعة القادم بمدينة العلوم بتونس

Publié le Lundi 04 Mai 2026 - 16:43
      
تنظّم مدينة العلوم بتونس، يوم الجمعة 8 ماي الجاري، بمقرّها، لقاء علميا مجانيا ومفتوحا للعموم حول موضوع "من أجل فهم الضغط النفسي وحسن إدارته"، وذلك من الساعة الثالثة إلى الساعة الخامسة بعد الزوال.

ويهدف هذا اللقاء، الذي تقدّمه مختصّة في علم نفس النموّ والتربية، إلى توعية التلاميذ والطلبة والأولياء باكتساب روتين صحي أثناء الاستعداد للامتحانات، وفق بلاغ نشرته مدينة العلوم بتونس، اليوم الاثنين، على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك”.


وسيتمّ خلال هذا اللقاء اقتراح دليل عملي للتلاميذ والطلبة والأولياء حول إدارة الضغط النفسي خلال فترة الامتحانات، وذلك بهدف تحويل التوتر من "عائق" إلى "طاقة إيجابية" من خلال فهم ميكانيزمات الدماغ والجسم.
ويتخلّل برنامج اللقاء تقديم ورشة تفاعلية للطلبة والتلاميذ حول تقنيات المراجعة الذكية وتأثيرها في تقليل القلق والتوتر، كما تجيب عن سؤال: كيف يكون الوليّ "دافعًا" لا "ضاغطًا"؟
