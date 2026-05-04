苏塞竞争力集群与专为汽车行业提供微电子机械系统的中国集团在突尼斯的代表公司"泰康电子突尼斯"于周一签署了一份购地合同，该地块将用于公司在突尼斯建设工业项目。突尼斯投资局（TIA）发布了这一消息。该项目旨在加强中突合作，近期已进入实施阶段，为即将启动的工程和在该地点开展工业活动铺平了道路，目的是支持创造新的就业机会、转让技术经验，并提升突尼斯融入全球价值链的水平。据突尼斯投资局称，这一成就再次彰显了突尼斯吸引结构性工业投资并将机遇转化为具有重大经济影响的项目的能力。回顾一下，2025年9月，一个由约十家中国供应商（其中包括泰康电子公司的代表）组成的代表团曾参加了一场专门针对汽车零部件行业的对接会，以探索突尼斯作为汽车行业关键区域平台的潜力。